Mario Giordano a Modica, presenta il suo ultimo libro

Modica - Mario Giordano, sarà a Modica, mercoledì 14 giugno, alle 19.30. All’auditorium di piazza Matteotti, Giordano presenterà il suo ultimo libro: Maldette Iene.

Giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo, ha diretto tra gli altri Studio Aperto, TGcom24 e il TG4. Dal 2018 conduce Fuori dal coro. È editorialista della “Verità”. L’ultimo libro, pubblicato nel 2022, è Tromboni (Rizzoli). Sarà ospite della libreria Mondadori di Modica.

Sinossi

"C’è chi truffa, chi depreda la sanità, chi mette a rischio la vita altrui, chi abbindola i pensionati e chi froda il fisco. Sono le “maledette iene” che svuotano le tasche dei più deboli. Dal mago dei pc di Treviso che è sparito a Dubai con 300 milioni dei risparmiatori all’imprenditore che è diventato ricco avvelenando la Toscana. Dai grandi costruttori che per non spendere 95 centesimi in più fanno bruciare un grattacielo allo chef che aumenta il fatturato della sua coop (+1536%) scegliendo (male) i medici del pronto soccorso. Come sempre, nei periodi di crisi, accade che molti diventano incredibilmente più poveri e pochi diventano incredibilmente più ricchi. Mario Giordano ha cercato le storie di molti profittatori, evasori, faccendieri, maneggioni e trafficanti, in giro per l’Italia, consultando un mare di documenti e atti ufficiali, senza fermarsi davanti a nessuno, per quanto potente o minaccioso. Perché nessuno deve restare impunito".