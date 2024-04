Michele Santoro a Ragusa

Ragusa - Dal Trentino Alto Adige passando per la Sardegna e la Sicilia. Continua il giro per l’Italia di Michele Santoro che, da giovedì 18 aprile farà tappa in Sicilia. All’insegna di "Se firmi anche tu LIBERIAMO LA PACE", si comincia giovedì alle ore 19.00 a Catania, in Piazza Stesicoro, per poi puntare verso Ragusa, venerdì 19 aprile dalle ore 19.00 in Piazza San Giovanni. Il tour dell’isola si concluderà a Palermo, nella serata di sabato 20 aprile a partire dalle ore 19.00 in Piazza Verdi, dove la cittadinanza è attesa.

Santoro partecipa al movimento politico Pace Terra Dignità, la lista per le Elezioni Europee 2024 promossa insieme a Raniero La Valle e, tra gli altri, a Vauro, Piergiorgio Odifreddi, Ginevra Bompiani, ben noti pacifisti seguiti da giovani come Benedetta Sabene, Tiziano Rea, Cristian Romaniello, Angelica Gatti, Marta Grande, Noor Shihadeh, pronti a riportare la pace al centro del dibattito europeo.