Mostra per i 25 anni di disegni nei calendari di Guido Scarabottolo

Palazzolo Acreide - Una chicca attende i visitatori della galleria d’arte di Spazio San Sebastiano, il centro culturale sito in piazza del Popolo 19, ai piedi dell’imponente scalinata della basilica Patrimonio UNESCO di Palazzolo Acreide, nato dalla sinergia tra la Parrocchia di San Sebastiano e la cooperativa Mediblei, con il contributo di Fondosvillupo, il fondo mutualistico della cooperazione italiana. Venerdì 8 dicembre, alle ore 17:00, inaugura Passa Tempo, la mostra che celebra 25 anni di disegni nei calendari di Guido Scarabottolo, uno dei più influenti illustratori e designer contemporanei.

Guido Scarabottolo, che sarà presente all’inaugurazione di venerdì 8 dicembre, è attivo dal 1973 come illustratore e grafico ed ha collaborato con i maggiori editori italiani, le maggiori agenzie di pubblicità e la RAI. I suoi disegni sono apparsi sul domenicale de Il Sole 24 Ore, Internazionale, Abitare, Domus, New Yorker e New York Times e su riviste specializzate come American Illustration e Graphis. Ha illustrato e illustra libri e copertine per diversi editori (Einaudi, Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli, Laterza, Treccani, 66th&2nd, Topipittori, Tapirulan, l’Affiche, Vanvere, Gallucci, La Grande Illusion); art director per la casa editrice Guanda per 12 anni, tra il 2003 e il 2015, ha progettato tutte le copertine, illustrandone gran parte. Tra i libri di cui è autore, Elogio alla Pigrizia (ed. Tapirulan, 2006) e Viaggio in Islanda (ed. La Grande Illusion, 2017). Dal 1995, collabora con gallerie e musei italiani e stranieri, portando avanti una sua ricerca come artista e usando materiali poveri come lamiera di ferro, fusione d’alluminio, pietra trovata, legno, che spesso organizza in installazioni, anche in grandi spazi. Nel 2010 è stato premiato con la medaglia d’argento dalla Society of Illustrator di New York.

I suoi calendari sono una particolare forma di autoproduzione, in tiratura limitata, nata quasi per caso e su sollecitazione di Adriano Mei Gentilucci della galleria milanese l’Affiche, con la collaborazione di Cristina Piccioli, agente italiana di Scarabottolo. Lo stesso Scarabottolo paragona l’attività propedeutica alla creazione dei suoi calendari al lavoro del contadino: “raccolgo tra i frutti di quello che ho seminato durante l’anno quelli che mi sembrano più promettenti e li mostro […] ed è anche un modo di capire se l’annata è stata buona e per difendersi dal passare del tempo, abbandonando quello lineare per quello ciclico, che si lascia sopportare meglio”.

La mostra, organizzata dal MIB – Mediblei con la curatela dell’architetto Fabrizio Foti, docente SDS di Architettura e Patrimonio Culturale di Siracusa (UNICT), rientra nel cartellone di eventi “Palazzolo è” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palazzolo Acreide, guidato dalla dott.ssa Nadia Spada. “Siamo entusiasti”, affermano i soci della Mediblei, “che Guido Scarabottolo abbia scelto proprio Spazio San Sebastiano e Palazzolo Acreide per festeggiare questo venticinquennale, non solo per il pregio della mostra che ci permette di ospitare ma, soprattutto, per la tematica che affronta. Perché inevitabilmente una mostra sui calendari costringe i territori dell’entroterra a confrontarsi con il tempo che passa, uscendo dai margini della narrazione di luoghi senza tempo in cui sono troppo spesso relegati. È certo che il cortocircuito culturale che pian piano stiamo provando a generare rispetto alla narrazione dominante sulle aree marginali, è anche frutto della proficua sinergia con la Vicesindaca e Assessore alla Cultura Nadia Spada, con cui collaboriamo per la seconda mostra e a cui ci accomuna la visione di un territorio culturalmente vivo e ricettivo a ciò che avviene oltre i confini locali; uguale sinergia ci lega al comparto produttivo e ristorativo di Palazzolo Acreide, che ancora una volta ci coadiuva per far vivere la migliore esperienza possibile tanto ai nostri visitatori quanto al nostro ospite”. La mostra, infatti, si realizza con la collaborazione di due dei tre ristoranti Chiocciola Slow Food di Palazzolo Acreide, La Trattoria del Gallo e Lo Scrigno dei Sapori, e della Pasticceria storica Caprice. “Un doveroso ringraziamento” concludono i soci della Mediblei “va a tutto il team della Boma Studio di Modica (RG) per averci subito supportati, curando l’artwork della mostra, dimostrando quanto tessere reti di collaborazione extraterritoriale è una via praticabile e necessaria per rivitalizzare l’entroterra e i territori iblei”.