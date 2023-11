Prima notte, in scena lo spettacolo del Collettivo Con-Tatto a Vittoria

Vittoria - Il Collettivo Con-Tatto torna in scena con la nuova produzione teatrale dal titolo Prima notte. Lo spettacolo, vincitore del Premio miglior spettacolo della XIV edizione del Festival teatrale Principi di Biscari, è ispirato alle Novelle per un anno dello scrittore e drammaturgo siciliano Luigi Pirandello. Il testo sarà messo in scena giovedì 30 novembre sulla ribalta della Sala Golden Hall di Vittoria, alle ore 20, con ingresso gratuito. I temi della poetica dello scrittore Premio Nobel sono toccati nella pièce teatrale. L’identità, la maschera, l’umanità ferita e dolente che grida dignità e giustizia.

La regia di Prima notte è firmata da Cinzia Aronica e Francesco Savarino, che condividono la scena con Alice Savarino, Raffaela Amodei, Federica Antoci, Carmelita Lombardo, Luigi Pennacchio, Ciccio Schembari, Evelin Zarba e Paola Tommasi (che cura anche le scenografie). Le musiche sono opera di Saro Tribastone.

Sul palco, insieme agli attori della compagnia vi saranno anche Carla Giommarresi, Chiara Amodei, Dalila Bonuomo, Diletta Vivera, Vittoria Puglisi, Chiara Cavallo, Giorgia Di Giacomo.