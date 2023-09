Muliebre, mostra di pittura di Alessandro Nanì a Modica

Modica - Inaugura sabato 23 settembre alle ore 19.00, nella splendida cornice di Palazzo Grimaldi a Modica, la mostra personale di Andrea Nanì intitolata “Muliebre”.

Nella mostra il giovane artista modicano presenta un gruppo di 19 opere a pastello secco e a matite a grafite.

Nanì nasce nel 1993 a Modica, durante i suoi studi da autodidatta, rimane colpito dal surrealismo e comincia a sperimentare con grafite e pastello una diversa rappresentazione della realtà, che possa rendere in modo analitico i soggetti come nell’iperrealismo ma allo stesso tempo riesca a rendere visibili emozioni ed esperienze attraverso segni e simboli.

La tematica fondamentale di Andrea Nanì è dedicata alle donne, alla loro straordinaria ricchezza espressiva, alla loro forza e fragilità insieme al loro coraggio nell’affrontare le difficoltà e, a volte, il dolore del sopruso e della violenza. Le composizioni dell’artista non sono ritratti ma immagini quasi allegoriche, con una poetica che si avvicina al surrealismo e al realismo magico, in quanto elementi non reali si innestano perfettamente nelle figure rappresentate; la raffinata tecnica dell’artista le disegna in primo piano, con un taglio fotografico che si concentra sul volto e sul busto delle donne, rappresentativi dell’anima attraverso i tratti del viso e i segni delle esperienze sul corpo, dove “fioriscono” simboli e si aprono spazi nuovi.

La mostra sarà visitabile dal 23 settembre all’8 ottobre, tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.