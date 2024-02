Scicli - Andrà in onda domenica 25 febbraio alle 7,45 del mattino su Rai Uno la rubrica "Dimore nella storia" all'interno della trasmissione Uno Mattina in Famiglia dedicata a palazzo Massari, sito in piazza Italia.

La rubrica curata da Costanza Di Quattro porterà i telespettatori a scoprire uno dei palazzi più eleganti di Scicli, ricco di storia, di aneddoti e con un mobilio d'epoca di importante interesse storico.