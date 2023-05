Palermo, Teatro Garibaldi riapre con una mostra di Tony Gentile

Palermo - Il teatro Garibaldi, simbolo prima della città ritrovata e poi di quella riperduta, apre finalmente al pubblico lunedì alle 9.30 non con uno spettacolo, secondo la naturale destinazione dello spazio ma con una mostra fotografica di Tony Gentile.

“Luce e memoria” è un’installazione immersiva con le foto di Gentile stampate in grande formato che pendono dai palchi per ricordare i lenzuoli appesi ai balconi nei giorni della protesta spontanea dopo le stragi del ’92, secondo una formula fascinosa già sperimentata al teatro di Racalmuto. Immagini che raccontano una Palermo abitata dai bambini tra le strade dissestate della Kalsa, segnata dai cadaveri delle vittime di mafia, attraversata dalla catena umana di NoMafia e illuminata da un sorriso, quello di Falcone e Borsellino, nella foto-icona di Tony Gentile consegnata alla storia. Immagini che formano un racconto, adatte a un’ambientazione in un vecchio teatro seducente come il Garibaldi, con i suoi palchetti d’altri tempi e il suo arco scenico dipinto.

Organizzata dalle Vie dei tesori e dal Comune, la mostra si potrà visitare fino al 9 luglio dalle 11 alle 19 (da venerdì a domenica dalle 11 alle 21). Trenta immagini oltre la celebre fotografia dei due magistrati restituita nello sequenza esatta dei vari scatti di quel convegno del 27 marzo 1992 e trattata con un supporto digitale.