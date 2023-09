Prima notte, il nuovo spettacolo del Collettivo Con-Tatto ad Acate stasera

Acate - Il Collettivo Con-Tatto, dopo il successo ottenuto con le repliche di Capinere, torna in scena con la nuova produzione teatrale dal titolo Prima notte. Lo spettacolo, ispirato alle Novelle per un anno dello scrittore e drammaturgo siciliano Luigi Pirandello, è in programma oggi, domenica 17 settembre 2023, alle ore 20.30, al Cortile del Castello di Biscari, Acate.

Il progetto del gruppo di attori ipparini rientra nell’ambito della manifestazione Settembre a Biscari, evento presentato per la prima volta nel 1994 dall’Amministrazione comunale Masaracchio e riproposto, con successo, da quelle successive. Nella prima della Giunta Fidone gli eventi abbracciano cultura, musica e gusto. La continuità della rassegna settembrina, e il suo fiore all’occhiello, è però la “creatura” voluta dall’attore e regista Luigi Denaro, il Festival teatrale, giunto alla quattordicesima edizione. I temi della poetica dello scrittore Premio Nobel sono toccati nella pièce teatrale. L’identità, la maschera, l’umanità ferita e dolente che grida dignità e giustizia.

La regia di Prima notte è firmata da Cinzia Aronica e Francesco Savarino, che condividono la scena con Alice Savarino, Raffaela Amodei, Federica Antoci, Carmelita Lombardo, Luigi Pennacchio, Francesco Schembari, Evelin Zarba e Paola Tommasi (che cura anche le scenografie). Le musiche sono opera di Saro Tribastone. «In questa mise en place – dichiara Francesco Savarino – sono presenti anche i giovani attori dei laboratori teatrali organizzati a partire dallo scorso anno dal Collettivo Con-Tatto».

Sul palco, per la prima volta, insieme agli interpreti della compagnia, figurano anche infatti Carla Giommarresi, Chiara Amodei, Dalila Bonuomo, Diletta Vivera, Vittoria Puglisi, Chiara Cavallo, Giorgia Di Giacomo e Daniela Ricotta. «Il nostro teatro – aggiunge Cinzia Aronica – si arricchisce di una nuova preziosa esperienza. Affrontare le tematiche pirandelliane insieme agli allievi del laboratorio teatrale rappresenta un momento di grande responsabilità e orgoglio».