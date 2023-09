Ragusa, apre al pubblico la casa museo della Beata Schininà

Ragusa - Le Vie dei Tesori ritornano a Ragusa e Scicli. La casa museo della Beata Schininà, la fondatrice delle suore del Sacro Cuore di Gesù, aprirà per la prima volta al pubblico. A Scicli apertura spot delle grotte di Chiafura e un percorso narrativo dentro il cimitero monumentale.

Il festival da sabato 7 a domenica 22 ottobre, tre fine settimana, sempre sabato e domenica, coupon validi per le due città: visite, passeggiate ed esperienze, un programma articolato costruito con le associazioni sul posto – Il corno francese blu per Ragusa e la Pro Loco di Scicli.

IL PROGRAMMA

RAGUSA, la città superiore con le sue chiese, i passaggi che salgono in verticale; e Ibla, un miraggio di luci e di ombre, con la piazza centrale che è un salotto a cielo aperto. Qui il festival – grazie al lavoro dell’associazione Il corno francese blu, partner sul territorio, - proporrà quattordici tappe-gioiello, e già questa prima domenica (replica domenica 22) aprirà in notturna il Duomo: occasione unica e irripetibile per un’ esperienza immersiva, al suono dell’organo monumentale (non va dimenticato il museo delle opere sopravvissute al sisma del 1693). Sabato 14 ottobre, invece, un’altra apertura in notturna, ma stavolta accoglierà la veste rococò della cattedrale di San Giovanni Battista (durante il giorno si potrà salire sul campanile, 129 gradini, 50 metri di altezza e una vista mozzafiato). L’attesa di quest’anno è tutta per la casa museo dell’unica Beata di Ragusa, la nobile Maria Schininà Arezzo che si spogliò dei suoi averi per dedicarsi ai poveri: è la fondatrice delle suore del Sacro Cuore di Gesù. All’interno dei suoi appartamenti originali è stato realizzato un museo che racconta la vita della religiosa, e comprende anche la cappella di inizi ‘900, dove sono conservate le spoglie della Beata. Altre due novità sono il complesso dell’Antico Mercato: sono state ricostruite le botteghe artigianali di una volta, il fabbro, la putìa del vino, l’emporio, u’ siddunaru, la casa del viaggiatore, la scuola, un museo della vita a cavallo tra ‘800 e ‘900 nella provincia più a sud d‘Italia. Una storia di rinascita è anche quella dell’antico convento seicentesco dei Cappuccini di Ibla: le celle dei monaci sono diventate un hotel; l’oratorio, un piccolo centro congressi; la biblioteca, la sala studio e lo scriptorium, la Scuola di alta cucina mediterranea Nosco. Il cenobio è un ristorante tematico che proporrà un’esperienza, Quel che passa il convento, sui piatti della cucina “povera” di una volta . Non vanno perse le chiese, alcune aperte soltanto in questa occasione: dagli affreschi medievali sopravvissuti di Santa Maria delle Scale, alle tombe dei nobili ragusani e alla cappella degli Arezzo di Donnafugata nella gotica San Francesco all’Immacolata, a Ibla; poco lontano c’è la chiesa della Maddalena, una delle più antiche che un tempo fu legata al vicino ospedale, distrutto dal sisma; la chiesa dell’Annunziata, nell’antica Ciudecca ebraica di Ragusa, ricostruita grazie al contributo del barone Battaglia di Torrevecchia, che la volle collegata al suo palazzo tramite un passaggio personale. Si aggiungono quest’anno, la chiesa del Santissimo Ecce Homo con le vetrate istoriate da Duilio Cambellotti nel 1956, e l’organo-orchestra della storica “Serassi”; la chiesa di Santa Maria dell’Itria che fu sede dei Cavalieri di Malta, e le Santissime Anime del Purgatorio il cui campanile poggia su un tratto delle mura bizantine del castello di Ragusa. Salendo la sua scenografica scalinata, scoprirete che palazzo Arezzo di Trifiletti custodisce la memoria intatta di uno dei casati più antichi dell’intera Sicilia. A completamento del programma, un’esperienze fotografica tra le vie e i vicoli di Ibla, e un concerto di sax alla luce delle candele. Le passeggiate condurranno alla scoperta della religiosità più autentica della città, quella delle confraternite e della festa di S.Giorgio.