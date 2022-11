Slava Polunin, il più grande clown del mondo, a Taormina

Taormina - Si chiama "Finc Comedy Festival" il "Festival Internazionale Nouveau Clown”, organizzato dal Theatre DeGart, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, che si svolgerà dal 5 all’11 dicembre 2022 nel PalaCongressi. Un evento unico per il Sud Italia che è riconosciuto dal Ministero della Cultura per il triennio 2022/24.

Al Festival parteciperanno numerosi artisti tra i quali Slava Polunin, il più grande clown del mondo, Avner Eisenberg (il “Gioiello del Nilo” nell’omonimo film con Michael Douglas), il "robot" Mr. Zed (padrino della manifestazione), Monsieur David, Nicola Virdis, Bart Van Dyck alias Barto e tante nuove proposte Under 35 del panorama comico internazionale.

"Il Finc Festival - ha affermato il direttore artistico Daniele Segalin - regalerà al pubblico un’esperienza immersiva nella bellezza e nella risata senza barriere, muta, internazionale. All’inizio era solo un’idea, un sogno, poi il sogno é diventato un progetto e il progetto é diventato realizzabile da quando ha attenuto il riconoscimento del Ministero e il Partenariato con il Comune di Taormina. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno condiviso con grande entusiasmo questo progetto".

Il Festival avrà la durata di sette giorni, dal 5 all'11 dicembre, durante i quali si terranno una serie di spettacoli, gratuiti e a pagamento, e si svolgeranno laboratori, workshop, corsi, incontri con gli artisti e approfondimenti con l'arte comica e sull'importanza del concetto dell'Autoderisione. Uno degli obiettivi è il massiccio coinvolgimento delle scuole del territorio con le quali saranno affrontati temi importanti come il bullismo e l'inclusione presentando la "Filosofia dell'arte del fallimento" che è uno dei fattori identificativi di questo genere comico. Gli artisti che parteciperanno al Festival oltre ad un importante curriculum artistico avranno una fondamentale caratteristica: lo spessore umano, qualità necessaria per potere traghettare gli spettatori in un viaggio onirico, dai grandi protagonisti della Commedia dell'Arte, del circo contemporaneo alla commedia muta, in un mondo di immaginazione senza tempo.