Spettacoli al Teatro Antico di Tindari, c'è Paolo Rossi

Tindari - Il Parco archeologico di Tindari apre le porte del Teatro antico agli spettacoli teatrali e musicali in programma per la stagione estiva 2023. Tra prosa e perfomance itineranti, danza e appuntamenti di musica classica, lirica e contemporanea, il cartellone degli eventi tindaritani esprime un ampio ventaglio di proposte, grazie anche agli accordi di collaborazione stretti tra i vertici del Parco, il Comune di Patti, le Pro loco di Patti e Tindari e le tante produzioni che hanno scelto la cornice del teatro greco.

GLI APPUNTAMENTI DEL CARTELLONE

Anche quest’anno il "Tindari Festival" proporrà spettacoli di spessore, nell’ambito della prosa, tra cui "Stand up Omero" con Paolo Rossi, per la regia di Sergio Maifredi (1 agosto), e "Antropolaroid" di e con Tindaro Granata, già direttore artistico della kermesse (13 agosto). In cartellone anche il "Curculio di Plauto", spettacolo proposto dal "Festival Teatro dei Due Mari" per la regia di Cinzia Maccagnano, con Edoardo Siravo e Gabriella Casali (9 agosto). Nella sezione "Tindari Musica" spicca il concerto di Carmen Consoli all’alba del 7 agosto nell’ambito di "Indiegeno Fest", mentre per la sezione "Lirica" torna anche quest’anno il "Festival lirico dei Teatri di Pietra" con il Coro lirico siciliano che, insieme all’Orchestra filarmonica della Calabria e al corpo di ballo flamenco di Murcia, porterà in scena La Traviata di Giuseppe Verdi (12 agosto), per poi tornare a Tindari con un tributo a Lucio Dalla (18 agosto).

In cartellone spazio anche al folk, con uno spettacolo di danze siciliane proposto dalla Pro loco di Tindari e patrocinato dall’Assessorato regionale del Turismo (22 agosto), mentre dal 24 al 26 agosto il teatro antico farà da cornice all’evento "Tindari Arte e Benessere", a cura dell’associazione Sicula Butoh, che accanto a performance di danza e musica proporrà - novità assoluta - trattamenti relax e lezioni di yoga. Tra gli eventi più attesi, lo spettacolo teatrale itinerante "Tyndaris Augustea" (20 agosto), ideato dalla direttrice artistica del Parco, Anna Ricciardi, e prodotto dallo stesso Parco archeologico di Tindari insieme alla Pro loco di Patti. "La Battaglia di Tindari" e "U ciclopu" (riduzione dialettale di Luigi Pirandello, da Euripide) animeranno già dal tramonto l’area archeologica e il teatro greco grazie a un cast di eccezione.