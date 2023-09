Stasera a Modica spettacolo dell'Opera dei Pupi

Modica - Stasera alle ore 20.30 va in scena presso Palazzo San Domenico “Come Orlando acquistò le armi", spettacolo tradizionale di Opera dei Pupi di stile catanese, a cura della Compagnia Arte Pupi F.lli Napoli di Catania, il cui copione è stato elaborato da Alessandro e Fiorenzo Napoli. L'ingresso è gratuito.

Per il pubblico tradizionale dell'Opera dei Pupi alcuni degli episodi più attesi delle puntate cicliche serali erano quelli in cui gli eroi più amati prendevano le armi, cioè indossavano per la prima volta la loro pregiata armatura dopo aver superato prove importanti o simbolici riti di iniziazione. In questa serata si vedrà come acquisti le armi Orlando, eroe protagonista della Storia dei Paladini di Francia, che nei teatri di quartiere incarnava un modello nobilissimo di lealtà ed eroismo cavalleresco. Orlando, dopo esser fuggito dal collegio d'arme grazie alle astuzie di Peppeninu, immancabile maschera catanese, arriverà in tempo per salvare la vita allo zio Carlo Magno, uccidendo proprio l'antieroe Almonte d'Asia. Orlando sarà investito cavaliere e conte dallo zio Carlo: per volere dell'Onnipotente, da ora in poi si compirà il destino del paladino, difensore delle fede cristiana e cavalier di Dio. Si tratta di un evento gratuito, patrocinato dal Comune di Modica che ospita dallo scorso 29 aprile presso gli spazi di Palazzo De Leva, la mostra Donne, eroine e dame all’Opera dei Pupi. I cento anni della Marionettistica dei Fratelli Napoli di Catania, a cura di Alessandro Napoli, organizzata da Sikarte con l’intento di celebrare i cento anni della Marionettistica dei Fratelli Napoli.

La mostra sui Pupi siciliani di scuola catanese a Palazzo De leva è visitabile fino al 22 ottobre.