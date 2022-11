Teatro, Maratona Rabito, La crante querra in scena a Catania

Catania - Cinque appuntamenti teatrali (da mercoledì 30 novembre a domenica 4 dicembre) sono quelli in cui si articolerà la Maratona Rabito - "La crante querra".

Quattro attori siciliani - Graziana Maniscalco, Pietro Montandon, Emanuela Muni, Matilde Piana su progetto e coordinamento scenico del regista Nino Romeo - si avvicenderanno sul palcoscenico di Fabbricateatro (via Caronda 84, Catania) per la rappresentazione di cinque capitoli per volta de "La crante querra", estratto in forma teatrale della prima parte del secondo libro del chiaramontano Vincenzo Rabito, Il romanzo della vita passata, pubblicato dal figlio Giovanni a partire dal ritrovamento di un manoscritto paterno di 1486 pagine, in cui il celebre Autore di Terra Matta (clamoroso successo editoriale del 2007) ritorna, con maggiore consapevolezza e padronanza della scrittura, sulla sua vicenda personale inserendola nella grande Storia, dalla Prima Guerra Mondiale agli anni Settanta.