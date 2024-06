Terzo settore e processo penale, se ne parla a Ragusa

Ragusa - Domani presso l'aula "Giorgio Firrincieli" del Tribunale di Ragusa, dalle 15.00 alle 19.00, avrà luogo il convegno "Il Coinvolgimento del Terzo Settore nel Procedimento Penale". Un momento di approfondimento, promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, che si inserisce nell’ambito di una serie di incontri informativi sul tema della Riforma Cartabia, fornire strumenti in attesa dei decreti attuativi. Il convegno si pone l’obiettivo di sensibilizzare associazioni e volontari sui temi della Giustizia di comunità, dal momento che, la Riforma Cartabia, apre un nuovo scenario per le pene sostitutive; ciò richiede un ulteriore investimento in termini di comprensione e conoscenza da parte di tutti i soggetti coinvolti. La Riforma assegna, infatti, un ruolo fondamentale al Terzo Settore nei progetti di messa alla prova e punta a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario promuovendo misure alternative alla detenzione e rafforzando il coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo Settore nella gestione dei programmi trattamentali e risarcitori per i condannati.

I progetti di messa alla prova offrono ai condannati l'opportunità di reintegrarsi nella società attraverso attività di pubblica utilità e programmi di supporto psicologico e sociale. Questo approccio non solo contribuisce alla riduzione della recidiva, ma favorisce anche una maggiore giustizia riparativa e una comunità più inclusiva.