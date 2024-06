Daniele Bossari: "Come ho scoperto il mio tumore alla lingua"

Daniele Bossari (Milano, 1974) ha presentato il suo nuovo libro Cristallo. Viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere (edito da Mondadori) in cui racconta anche di come grazie ai cristalli ha scoperto del suo tumore alla lingua due anni fa. «Un episodio che mi ha portato a pormi delle domande significative; mi sono voluto immergere in un lavoro di ricerca e questo libro è il risultato».

Daniele Bossari: «Ho scoperto il tumore grazie ai cristalli»

Il conduttore radiofonico e televisivo Bossari pratica quotidianamente la meditazione con i cristalli e ha raccontato di aver iniziato a sentire «una tensione all’altezza della gola. Giorno dopo giorno riprovavo a passare il cristallo e la sentivo sempre, finché dopo circa un mese questa paura si è materializzata e allo specchio ho visto un gonfiore, e poi dalle analisi è risultato essere un tumore nell’esatto punto in cui io sentivo questa resistenza».

Daniele Bossari ora sta bene, come ha detto in apertura di intervista a Silvia Toffanin, si sta tenendo controllato, ma racconta che quello che gli è accaduto gli ha fatto chiedere: «Com’è possibile che un cristallo mi abbia permesso di svelare qualcosa che solo dopo la scienza è riuscita a dimostrare?». Così è nato il lavoro di ricerca che si è concretizzato nel libro intitolato Cristallo. Viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere che lo ha tenuto impegnato un anno e mezzo tra ricerche e interviste. Per la scrittura del libro Daniele Bossari ha infatti viaggiato molto «ho visitato posti straordinari, e incontrato uomini che mi hanno fatto capire come funziona l’universo. Questo è un viaggio che cerca di unire la parte scientifica a quella spirituale. Ho cercato di intrecciare le due cose, ho intervistato i massimi esponenti nel campo della ricerca scientifica dei cristalli in Italia, ma anche i i più importanti capi spirituali ed esoterici e unendo i puntini è venuto fuori un ritratto che arricchisce il percorso di chi lo legge». Daniele Bossari ha parlato anche della malattia e di come sia stata preziosa la presenza della moglie Filippa Lagerback. «In un momento di difficoltà in cui si disintegrano le incertezze sorge una dimensione di amore universale. E credo tra l'altro che in questo momento ce ne sia particolare bisogno. Filippa è il mio diamante. Non solo non mi ha mai mollato, ma mi ha sempre sostenuto, è veramente un'entità angelica».