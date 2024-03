Vela e Windsurf, campionesse a Maganuco

Modica - Diciassette giorni di grande sport sulla spiaggia di Maganuco, frazione balneare di Modica, in un inizio d’estate anticipato che ha il sapore delle grandi occasioni.

Al Velico Scuola Vela e Windsurf, in collaborazione con l’Asd Fuorirotta Beach Club, Uisp, CreoVivo e con il patrocinio del Comune di Modica, organizza nelle due settimane a cavallo di Pasqua un evento dedicato al mare, al vento e allo sport. Dal 22 marzo al 7 aprile, le campionesse Greta Benvenuti e Silvia Mecucci, la prima campionessa italiana in diverse discipline Windsurf (Wave e Freestyle) e Sup Wave e la seconda campionessa italiana di Sup Race insieme con Gabriele Malato, formatore nazionale Istruttori Wing Foil (Aics) saranno i trainer a disposizione dei ‘corsari’ di Maganuco.

«Ho voluto organizzare questo evento per portare dei campioni a ‘casa nostra’ e stimolare la crescita degli sport a contatto con la natura sulla nostra spiaggia» spiega Elia Cicciarella, motore entusiasta dell’iniziativa. «Per la mia città, credo che avere qui dei campioni della levatura di Greta e Silvia sarà motivo di sicuro orgoglio».

«Come presidentessa di Fuorirotta, ritengo che questa iniziativa sia una bella opportunità per tutti coloro che orbiteranno intorno all’evento. Un modo per creare delle attività di qualità e interesse per tutto il territorio» spiega Maria Belviglio. Le giornate Al Velico seguiranno la struttura verticale con tematiche dedicate. Per ciascuna giornata ci sarà una parte teorica, la preparazione a terra e la pratica in acqua. Al termine dei lavori, i trainer eseguiranno una video analisi di quanto realizzato dai partecipanti.

Il windsurf camp di Greta Benvenuti si terrà dal 22 marzo al 7 aprile Le lezioni di Wing Foil con Silvia Mecucci e Gabriele Malato prenderanno invece la scena dal 29 marzo al 2 aprile. Ingresso libero per il pubblico. Per informazioni CreoVivo 3382044663