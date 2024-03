Il Giardino dei Giusti a Modica, al parco San Giuseppe u Timpuni

Modica - L’Istituto Comprensivo “S. Marta – E. Ciaceri” ha deciso di realizzare a Modica, con il patrocinio del Comune e dell’associazione Gariwo, un giardino dei Giusti come luogo di memoria, incontro e dialogo per tutta la comunità, con l’obiettivo di onorare i Giusti di tutto il mondo, raccontando le loro storie e perpetuando, attraverso la cura dell'albero, la memoria e l'azione meritevole dei Giusti.

L’inaugurazione del giardino, che si terrà il 21 marzo alle ore 12.00 in un’area del parco di San Giuseppe u Timpuni, rappresenta la fase finale del Percorso Legalità, al quale hanno partecipato le classi di scuola primaria e secondaria di I grado del nostro istituto. Un percorso emozionante fatto di ascolto, confronto, condivisione, con la partecipazione al concorso Adotta un Giusto, dove i bambini e i ragazzi hanno mostrato di essere sensibili, attenti, partecipi, con la realizzazione di opere meravigliose. Il giardino è stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica, professoressa Grazia Basile, che già nel 2017 aveva realizzato il primo giardino dei Giusti a Pozzallo, insieme agli alunni, ai docenti dell'Istituto Comprensivo “G. Rogasi” e all'amministrazione comunale, presso la villa comunale cittadina. Gli insegnanti dell’istituto “S. Marta – E. Ciaceri” hanno accolto con entusiasmo la proposta della dirigente, che ringraziamo per la passione e la tenacia che infonde in ogni iniziativa educativa, convinti che la memoria del bene, consegnata al racconto delle azioni dei Giusti, abbia un’importante funzione educativa e possa promuovere una cittadinanza attiva, solidale e responsabile.