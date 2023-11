Violenze affettive, un film a Ragusa

Ragusa - In occasione della Settimana internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne venerdì 17 novembre 2023 alle ore 16:00 proiezione del docufilm Un altro domani di Silvio Soldii e Cristiana Mainardi e alle 18:00 incontro con Cristiana Mainardi (coautrice), dott. Domenico Demaio (questura di Ragusa), avv. Patrizia Schiarizza (Associazione “Il Giardino segreto”) e la testimonianza di Francesca Nifosì. Appuntamento nell'Aula 2 Ex Convento di Santa Teresa, Ragusa Ibla.