Ragusa - Ci sarà anche Davide Casaleggio a Ragusa per la Notte Bianca della Politica in programma nel capoluogo ibleo dal 10 al 12 novembre prossimo. Si parlerà di nuovo umanesimo, diseguaglianze e di intelligenza artificiale nell'appuntamento promosso da Italia Prossima di Giorgio massari.

Casaleggio sarà alla Camera di Commercio di Ragusa a colloquio con il giornalista de La7 Carmelo Schininà sabato 11 novembre alle 17,30.

L’associazione culturale Scuola di formazione politica Ragusa Prossima promuove la quarta edizione della Notte Bianca della Politica che si terrà il 10, 11 e 12 novembre nell’auditorium della Camera di Commercio di Ragusa. L’iniziativa nasce in collaborazione ed è sostenuta da Università degli studi di Catania, Università della Calabria, Università Lum, Università di Palermo, Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia, Banca Agricola Popolare di Ragusa e Comune di Ragusa. Diseguaglianze, nuovo umanesimo, intelligenza artificiale sono i principali temi attorno ai quali si incardinerà il confronto con gli autori. L’obiettivo resta infatti quello di offrire un’occasione per lasciarsi interrogare da autori e libri per capire meglio e contribuire a cambiare la politica.

Davide Casaleggio[1] (Milano, 1976) è un imprenditore italiano, socio fondatore del Movimento 5 Stelle, proprietario della Casaleggio Associati, presidente dell'Associazione Rousseau e fondatore della Startup Camelot.vote.