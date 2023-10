Giuseppina Torregrossa alla Feltrinelli di Catania

Catania - Incontro con Giuseppina Torregrossa su "La Santuzza è una rosa" (Feltrinelli), il suo nuovo romanzo vivacissimo e pieno di ironia dove Palermo diventa il centro di macchinazioni ordite da Nord a Sud e dove si mescolano spiritualità, peste, potere, politica e opere d’arte.

Appuntamento mercoledì 22 novembre alle 18 alla Feltrinelli di via Etnea.

Il libro

Viciuzza e Rosalia si conoscono nei vicoli di Palermo eppure, nonostante la miseria che le circonda, quando scherzano e si confidano si spande attorno a loro un profumo intenso di rosa. Perché Rosalia non è solo una coetanea di Viciuzza, una ragazzina povera quanto lei, ma è la Santuzza che il popolo invoca nel bisogno. Viciuzza non ha una madre che le voglia bene e se sul suo piatto arriva qualche fava da farci una purea è grazia ricevuta, ma ha un candore che le privazioni non possono intaccare e che le vale il soprannome di “Babbasuna”. L’incontro con santa Rosalia nel 1614 intreccia un’amicizia che durerà tutta una vita. Intanto il gesuita padre Cascini, ignaro di questo legame speciale, è impegnato nell’“ideuzza” di dotare santa Rosalia di una genealogia illustre che la faccia discendere da Carlo Magno, per renderla accetta alla nobiltà e all’alto clero. E scomoda per la sua iconografia nientemeno che il fiammingo van Dyck. Fra spie vaticane e le ombre della Riforma protestante, è proprio questo...