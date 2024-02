Agenzia delle dogane, concorso per 564 funzionari

Roma - L'Agenzia delle dogane ha pubblicato un concorso per funzionari, finalizzato alla copertura di 564 posti di lavoro. La selezione pubblica prevede assunzioni presso gli uffici con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, in ambito amministrativo e tecnico. Il concorso è rivolto a candidati laureati.

IL BANDO

I posti

I posti di lavoro messi a disposizione sono così ripartiti: 487 funzionari in ambito amministrativo tributario di cui 13 riservati alla provincia autonoma di Bolzano. Sono così suddivisi nei seguenti ambiti territoriali: Lombardia: 85 posti; Piemonte: 60 posti; Liguria: 30 posti; Valle d’Aosta: 4 posti; Veneto: 60 posti; Friuli Venezia Giulia: 30 posti; Emilia Romagna: 55 posti; Marche: 15 posti; Toscana: 40 posti; Umbria: 15 posti; Lazio: 20 posti; Roma strutture Centrali: 60 posti. Altri 5 posti sono per funzionari in ambito amministrativo tributario, esperti in comunicazione da destinare a Roma presso le strutture centrali. Infine, 72 per funzionari in ambito tecnico professionale, esperto nel settore delle accise, di cui 1 riservato alla Provincia Autonoma di Bolzano, suddivisi nei seguenti ambiti territoriali: Lombardia: 10 posti; Piemonte: 10 posti; Liguria: 5 posti; Valle d’Aosta: 1 posto; Veneto: 10 posti; Friuli Venezia Giulia: 5 posti; Emilia Romagna: 5 posti; Marche: 5 posti;

Toscana: 5 posti; Umbria: 5 posti; Lazio: 5 posti; Roma strutture centrali: 5 posti.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali: cittadinanza italiana o requisiti indicati nel bando; maggiore età; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione. A questi si aggiungono dei requisiti specifici, come prevede il bando.

Come presentare la domanda

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione entro il 12 marzo 2024, solo in modalità telematica, attraverso il portale inPA.