Ispica - Nasce il movimento politico "PensiAmo Ispica". Tra i promotori c'è Carmelo Cataudella. Nella prossima settimana si coosceranno gli altri componenti del direttivo.

"Circa un anno di incontri e di confronto per maturare la consapevolezza che esistono tutti i presupposti per un impegno politico attivo ed incisivo in città -si legge in un comunicato-. Unità di intenti sulle tematiche affrontate e condivisione delle modalità con cui condurre il percorso politico amministrativo, nel presente e nel prossimo futuro, hanno definito le solide fondamenta del gruppo di donne e uomini fautori del progetto. E’ nostro intento proporre alla città un percorso controcorrente, che coinvolga attivamente le persone e alimenti un confronto tematico costante. Tornare agli strumenti dei partiti di un tempo per favorire una partecipazione attiva, convinta e costruttiva. Abbiamo chiara un’idea di città e su questa desideriamo aprire il confronto. Un progetto organico ed armonioso con al centro i temi dello sviluppo economico, di come utilizzare al meglio le potenzialità del nostro territorio per creare valore, con uno sguardo attento alle tematiche sociali e alla qualità della vita della comunità.

A breve il movimento si darà una struttura organizzativa con un coordinamento ed un portavoce. E’ nostra intenzione attendere ancora un po' di tempo per coinvolgere attivamente, sin dalla gestazione, quanti desiderano aderire ad un progetto dalle modalità datate, ma orgogliosamente “controcorrente”."