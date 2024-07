“Al velico” circolo sportivo di Maganuco vela windsurf e sup

Modica - Alla Società sportiva “Al Velico” di Maganuco la stagione delle attività e non solo veliche, come il nome suggerirebbe, prosegue (è iniziata nel mese di Marzo) alla grande e si intensifica sotto la guida dei dinamici giovani direttori sportivi Elia e Ruggero Cicciarella.

Domenica 7 luglio “Al Velico” ha dato l’opportunità a giovani principianti, ad amatoriali over ed under 40 e ad agonisti, di misurarsi in una regata di SUP, giunta alla seconda edizione, denominata “SUP Race”.

I 62 concorrenti, erano distribuiti nelle classi di età under 10, under 13, under 16, over ed under 40 e in una classe riservata agli agonisti.

Quella del SUP (Stand Up Paddle), pratica sportiva già da tempo introdotta in Italia annovera sempre più appassionati lungo le coste dell’intero Stivale e sono già numerosi gli appassionati anche in Sicilia che annovera, anche tra i presenti alla SUP Race, campioni nazionali come la siracusana Elisa Favara campionessa italiana over 35 che ha vinto nella categoria Over 40 della SUP Race ed il suo concittadino Fabrizio Cimino, primo classificato tra gli agonisti nella Sup Race che è stato vice campione nazionale senior nel 2022.

Il Club “Al Velico” conta già tra i frequentatori un considerevole numero di praticanti del SUP, donne e uomini di tutte le età, che affollano i corsi organizzati quotidianamente.

Stare in piedi (Stand Up) in equilibrio su una “tavola” (Paddle) la cui lunghezza, ed i cui peso e volume devono essere adeguati alle caratteristiche fisiche ed alle capacità del “Paddleboarder” (si chiama cosi “pagaiatore” il conduttore del SUP) e pagaiare per fare avanzare la tavola; in questo consiste questo seguitissimo ed appassionante sport.

Ma. . . entriamo in mare e guardiamo i risultati della SUP Race.

Tra gli under 10 la vittoria è andata ad una provetta “Polisportiva”, Elettra Pitino di Modica che sulle orme dell’atleta mamma Paola eccelle in molte discipline. La giovanissima atleta che per il nuoto milita nell’Akua Team di Modica, da quest’anno è passata all’agonismo ed ha ottenuto numerose vittorie nuotando nei diversi stili. La versatile Elettra, pratica anche il tennis ed in passato è stata anche amazzone in sella ai pony.

Completano il podio degli under 10 Pietro Polli di Milano giunto secondo e Mario Di Raimondo di Pavia giunto terzo.

Composito dal punto di vista della provenienza geografica anche il podio della categoria under 13 con il primo ed il terzo posto occupato dai gemelli milanesi rispettivamente Gregorio e Martino Lonati mentre il modicano Giovanni Guerrieri guadagna la seconda posizione.

Tutto modicano il podio degli under 16. Al primo posto il quindicenne Enea Giunta. “È stata una vittoria combattuta” ci dice, infatti per un equivoco nella interpretazione del regolamento di regata ha dovuto rifare due volte un passaggio a terra.

Oltre al Sup, Enea pratica, anche durante l’inverno, il Windsurf per il quale ha una gran passione ed a cui si è avvicinato frequentando “Al Velico”.

Il secondo posto è appannaggio di Filippo Durante mentre troviamo ancora una ragazza sul podio del Sup Race, Eva Baglieri che occupa la terza posizione tra gli under 16.

Studentessa del Liceo Classico Eva si è avvicinata al Sup già da tre anni cogliendo le opportunità che ”Al Velico” offriva. Oggi è diventata anche una tra le più attive collaboratrici dell’operativo staff di “Al Velico”.

Dedita soprattutto allo studio troverebbe interessante praticare questo sport anche d’inverno “compatibilmente con lo studio” si affretta ad aggiungere.

La categoria degli Amatoriali Under 40 ha tra i concorrenti degli sportivi direi “a tutto tondo” perché gli sport che praticano spaziano in numerose discipline.

Il “derby ibleo” tra i primi tre classificati è appannaggio del vittoriese Stefano Lucifora che regola i due “polisportivi” modicani Simone Giannone secondo e Matteo Cartia terzo. “Fin dalla partenza ho guadagnato la seconda posizione – racconta Giannone – ed anche se il vento mi ha creato non poche difficoltà l’ho mantenuta fino al traguardo”. Appassionato di Mountain Bike che ha praticato a livello agonistico, oltre al Sup, ereditando una gran passione per il mare dal nonno materno, dedica parte del suo tempo libero al surf da onda andando a “caccia” di onde adeguate soprattutto in inverno.

Condivide con Giannone la sua passione per il Wave il terzo classificato Matteo Cartia che ha un più nutrito pedigree sportivo. Ha acquisito il “piede marino” fin da piccolo al timone dell’Optimist ed ha continuato poi l’esperienza velica, sotto la guida del nonno paterno Guglielmo, familiarizzando con le manovre di una splendida imbarcazione in legno della Classe a chiglia “Dragone” (Classe olimpica dal 1948 al 1972) della quale il nonno è armatore. A livello agonistico Cartia è un provetto fiorettista della titolata scuola modicana. Cartia e Giannone sono fortemente orientati ad acquistare il Sup per poter continuare anche autonomamente a pagaiare e regatare. Grande riconoscimento per “Al Velico” che crea appassionati.

Tra gli over 40 Elisa Favara di Siracusa, è autrice di una vittoria, risultato di una poliennale intensa esperienza con il Sup, spesso vincente maturata anche a livello nazionale. Chiude la regata al secondo posto il modicano Antonio Gennuso ed al terzo il suo concittadino Mauro Civello.

Tutto aretuseo il podio degli agonisti costituito da ormai affermatissimi campioni. Vince il già campione italiano Fabrizio Cimino che ha manifestato un grande apprezzamento per l’organizzazione della regata e l’accoglienza dello staff di “Al Velico” augurandosi che l’esperienza del Sup Race giunta alla seconda edizione possa avere lunga e gloriosa vita.

Altri due virtuosi della pagaia completano il podio degli agonisti: Marco Pizzo al secondo posto e Carlo grande al terzo.

Ma “Al Velico” come dicevo non solo vela su Optimist, X19; Laser, Trident ma anche windsurf. Nel mese di Marzo di quest’anno un buon numero di sportivi soprattutto giovani ha potuto seguire organizzati da “Al Velico” gli stages della campionessa internazionale di Windsurf Greta Benvenuti. Erano in quaranta gli appassionati, non soltanto di Modica ma provenienti da molte località della Sicilia ed alcuni dalla Svizzera e dalla Norvegia che in un Windsurf camp articolato in tre settimane, hanno seguito con attenzione ed entusiasmo i consigli tecnici della “Campionessa italiana Free Style, top waver PWA, top ten mondiale, istruttrice di windsurf e istruttrice AICS di SUP Italy Accademy” come si legge in un articolo a lei dedicato dalla testata ”Quotidiano Sportivo” in occasione dello stage da lei tenuto al Circolo “AL Velico”.

Il motto dei frequentatori di “Al Velico” potrebbe essere, salvo copyright: “I don’t walk on water, but it’s close”.

Le foto sono di Angelo Sammito