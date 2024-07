Don Giuseppe Antoci nuovo parroco a San Giorgio a Ragusa

Ragusa - A nulla hanno potuto i comunicati stampa e le pressioni sul Vescovo. Don Pietro Floridia, potente e radicato parroco di San Giorgio a Ragusa Ibla per 35 anni, va via, e torna nella sua Vittoria.

Cambia tutto nella geografia dei sacerdoti della diocesi di Ragusa. Ecco le decisioni del vescovo, mons. Giuseppe La Placa. Sono operative dal 1 settembre.

Don Girolamo Alessi (nuovo parroco Santi Apostoli a Comiso)

Don Girolamo Alessi proviene da Comiso, ed è nato nel settembre del 1957. È stato ordinato presbitero il 25/06/1983. Dopo l’ordinazione è stato vicario parrocchiale nelle parrocchie “S. Giorgio” e Preziosissimo Sangue” in Ragusa. Successivamente è stato parroco delle parrocchie Maria Regina in Ragusa, Sacro Cuore di Gesù in Comiso e S. Isidoro Agricola in Ragusa, nonché delle parrocchie “Cattedrale S. Giovanni Battista” e “S. Maria delle Scale” in Ragusa.

Ha conseguito la licenza in Sacra Liturgia al Pontificio Ateneo “S. Anselmo” di Roma. Attualmente è parroco della parrocchia “Maria SS. Annunziata” in Comiso, nonché direttore dell’Ufficio liturgico della nostra diocesi, comprendente anche il servizio per il catecumenato, e assistente diocesano dei Cursillos di cristianità. Membro del Consiglio pastorale diocesano, è anche membro del Consiglio presbiterale; è stato membro del Collegio dei Consultori e dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, oltreché delegato vescovile per la Consulta delle aggregazioni laicali e vicario foraneo per la zona di Comiso.

Ha svolto il ruolo di assistente diocesano del TLC.

Don Giuseppe Antoci (nuovo parroco San Giorgio, San Tommaso e Anime Sante del Purgatorio a Ragusa)

Don Giuseppe Antoci, nella foto, nato a Ragusa nel novembre del 1965, è stato ordinato sacerdote il 03 febbraio 2007 Ha conseguito la laurea in Scienze Agrarie all’Università di Catania. E’ stato vicario parrocchiale della parrocchia “Santa Maria Goretti” in Vittoria e parroco della parrocchia “San Giovanni Bosco” in Vittoria.

E’ stato membro del consiglio pastorale diocesano e assistente per i settori giovani e adulti dell’Azione Cattolica. E’ membro del consiglio presbiterale diocesano Ha ricoperto il ruolo di Assistente ecclesiastico del gruppo MEIC di Vittoria. E’stato rettore del seminario diocesano, membro della Commissione per gli ordini e i ministeri, Direttore del Centro diocesano Vocazioni. Attualmente è parroco presso Maria SS. Assunta e San Giovanni Battista in Monterosso Almo e Direttore dell’Ufficio Diocesano per i beni culturali e l’arte sacra.

Don Biagio Aprile (Nuovo amministratore parrocchiale Maria Ss. Annunziata a Comiso)

Fra’ Biagio Aprile proviene da Comiso, ed è nato nel maggio del 1958. Professo perpetuo dei Frati Minori Conventuali e docente di Patrologia, è stato ordinato presbitero il giorno 30/09/1995. E’ stato assistente dei Convegni “Maria Cristina di Savoia” e dell’Istituto “S. Angela Merici” di Ragusa. È attualmente vicario parrocchiale della parrocchia “S. Maria delle Stelle” in Comiso, direttore dell’Ufficio diocesano per l’educazione cattolica, la cultura, la scuola e l’università, direttore della “Cattedra delle Culture” e membro del Consiglio presbiterale.

Don Giovanni Bruno Battaglia (Nuovo vicario parrocchiale a San Giovanni Battista e San Giuseppe a Vittoria)

Nato a Vittoria, è stato ordinato sacerdote il 24 maggio 1980

Dopo l’ordinazione è stato vicario parrocchiale nella parrocchia “S. Nicolò di Bari” in Acate e “S. Maria delle Grazie” in Comiso, ricoprendo, successivamente, l’ufficio di parroco della medesima parrocchia.

Ha svolto il suo ministero presbiterale in terra di missione come “fidei donum”, nella diocesi di Ourinhos in Brasile.

È stato parroco della parrocchia “SS. Ecce Homo” in Ragusa., nonché direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale missionaria, vice direttore della Caritas e assistente diocesano degli obiettori di coscienza.

È stato anche docente di storia della Chiesa all’Istituto Teologico Ibleo e membro del Consiglio presbiterale diocesano.

Attualmente è vicario parrocchiale nelle parrocchie “S. Maria Maddalena” e “S. Francesco di Paola” in Vittoria.

Don Salvatore Bertino (Nuovo cappellano delle suore del Sacro Cuore presso l’istituto Monserrato di Comiso)

Nato a Comiso nell’aprile del 1943, è stato ordinato sacerdote il 21 agosto 1971.

Tra i suoi impegni pastorali, dopo essere stato vice rettore nel Seminario diocesano, è stato parroco a Comiso, nella parrocchia S. Giuseppe e, successivamente, a Santa Croce Camerina nella parrocchia S. Giovanni Battista.

Oltre a svolgere il ruolo di Vicario episcopale per la vita consacrata, è stato anche direttore dell’Ufficio liturgico e incaricato per la formazione dei diaconi permanenti, nonché assistente del settore adulti di Azione Cattolica.

Ha svolto anche gli incarichi di membro del Consiglio presbiterale, del Collegio dei consultori e della Commissione per gli ordini e i ministeri.

È stato vicario foraneo della zona pastorale di Comiso – Santa Croce Camerina e anche parroco della parrocchia Santi Apostoli, in Comiso; attualmente è vicario parrocchiale della parrocchia “Maria SS. Annunziata” in Comiso.

Don Antonio Cascone (Nuovo parroco di San Paolo a Ragusa)

Don Angelo Antonio Cascone proviene da Ragusa, ed è nato nel luglio del 1976. È stato ordinato presbitero il giorno 23/06/2001. Ha conseguito la licenza in Storia della Chiesa alla Pontificia Università Gregoriana, a Roma. Dopo l’ordinazione è stato vicario parrocchiale delle parrocchie “SS. Rosario”, in Vittoria, “S. Maria La Nova” e Immacolata Concezione della B.V. Maria”, in Chiaramonte Gulfi, nonché delle parrocchie “S. Maria delle Stelle” e “S. Antonio di Padova”, in Comiso; di quest’ultima è stato successivamente amministratore parrocchiale. È docente della Scuola Teologica di Base della Diocesi di Ragusa e delegato vescovile per la vita religiosa, nonché membro del Consiglio presbiterale. Attualmente è parroco della parrocchia “S. Giuseppe”, in Vittoria.

Don Salvatore Converso (Nuovo parroco di San Giuseppe a Vittoria)

Nato a Vittoria, è stato ordinato presbitero il 28 agosto 1977.

Dopo l’ordinazione ha conseguito la licenza in Teologia dogmatica alla Facoltà teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, ha svolto il servizio di Vicario cooperatore nella parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in Vittoria, della quale è stato successivamente, in tempi diversi, amministratore parrocchiale e parroco. E’ stato anche rettore del Santuario “Madonna della Salute”, sempre in Vittoria, è successivamente parroco nella corrispondente parrocchia. E’ stato parroco della parrocchia “S. Francesco d’Assisi” in Ragusa ed è attualmente Parroco della Chiesa S. Battista di Vittoria.

Dal 1988 al 2000 è stato direttore spirituale del Seminario vescovile.

Sul versante accademico, già direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Giuseppe Maria Tomasi”, che ha cessato la sua attività, è docente stabile dell’Istituto Teologico Ibleo “S. Giovanni Battista”, del quale è attualmente il Prefetto degli studi; è stato anche Direttore della Scuola Teologica di Base. È stato direttore del Centro diocesano vocazioni e assistente del gruppo MEIC di Vittoria. È attualmente membro del Consiglio presbiterale e responsabile per i diaconi permanenti della diocesi.

Don Giuseppe Di Corrado (Nuovo vicario parrocchiale Santa Maria Maddalena e San Francesco di Paola a Vittoria)

Nato a Vittoria, è stato ordinato sacerdote il 28 maggio 1986. Ha conseguito il dottorato in Teologia e Scienze patristiche all’Augustinianum di Roma. È stato vicario parrocchiale delle parrocchie “SS. Ecce Homo” in Ragusa, “S. Giovanni Battista” in Santa Croce Camerina, .”Maria SS. Annunziata” in Comiso e “S. Maria Goretti” in Vittoria; successivamente è stato parroco della parrocchia “S. Francesco di Paola” in Vittoria. È stato membro del Consiglio presbiterale, cappellano dell’Ospedale civile di Ragusa, assistente della Zona Iblea dell’AGESCI e assistente del settore giovani di Azione Cattolica. È stato prima vicario parrocchiale e parroco nella parrocchia “S. Maria Maddalena” in Vittoria, nonché collaboratore nella parrocchia “S. Maria Goretti” in Vittoria. Impegnato in attività accademiche, è addetto di curia, responsabile della Commissione per la formazione permanente dei presbiteri e assistente del gruppo FUCI di Vittoria, nonché direttore della Biblioteca diocesana Mons. Francesco Pennisi.

Don Pietro Paolo Floridia (Nuovo parroco Resurrezione a Vittoria)

Don Pietro Paolo Floridia proviene da Vittoria, ed è nato nel gennaio del 1955. È stato ordinato presbitero il 29/06/1987. È laureato in Filosofia e ha conseguito la licenza in Teologia dogmatica (Cristologia) presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. È stato vice rettore del Seminario e parroco consultore, nonché membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei Consultori.

È Docente di Cristologia all’Istituto Teologico Ibleo “S. Giovanni Battista” e alla Scuola per la formazione alla vita cristiana della diocesi. È parroco della parrocchia “S. Giorgio” e amministratore parrocchiale della parrocchia “S. Tommaso Apostolo” in Ragusa, nonché assistente del Rinnovamento Carismatico.

Don Giuseppe Giunta (Nuovo parroco Madonna delle Lacrime a Vittoria)

Don Giuseppe Giunta proviene da Vittoria, ed è nato nel novembre del 1957.

Professo perpetuo della Congregazione dei Padri della Dottrina Cristiana (Dottrinari), è stato ordinato presbitero il giorno 12/04/1986.

È parroco della parrocchia “Madonna Assunta”, in Vittoria, nella quale ha già svolto in precedenza il suo ministero presbiterale.

Don Paolo La Terra (Nuovo vicario parrocchiale Sacro Cuore a Ragusa)

Nato a Ragusanell’agosto del 1965, è stato ordinato sacerdote il 18/03/1996.

Prima di entrare in seminario ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Catania ; successivamente ha conseguito il dottorato in Diritto Canonico presso la Pontifica Università lateranense di Roma. Ha svolto l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie “S. Maria delle Stelle” in Comiso, “S. Giovanni Battista” e “S. Paolo Apostolo” in Ragusa.

Cancelliere della Diocesi di Ragusa, è Segretario del Consiglio presbiterale, nonché incaricato per la formazione dei docenti di religione cattolica, cappellano universitario e insegnante di religione al Liceo Classico di Ragusa, oltre che difensore del vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano. È anche assistente dei gruppi di Ragusa della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), del MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), dell’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi), nonché della Confraternita “S. Giacomo Apostolo”.

Dal 2015 al 2021 è stato assistente generale dell’Associazione Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici (Scout d’Europa-FSE). È stato assistente dei Cavalieri di Malta.

È stato collaboratore nella parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in Ragusa; attualmente è collaboratore nelle parrocchie “S. Tommaso Apostolo” e “Anime Sante del Purgatorio” in Ragusa, nonché rettore della Chiese “S. Giacomo Apostolo” e “S. Filippo Neri”, in Ragusa.

Don Innocenzo Mascali (Nuovo parroco di Maria Ss. Assunta e San Giovanni a Monterosso Almo e di Beata Maria Vergine di Lourdes a San Giacomo Bellocozzo)

Don Innocenzo Mascali proviene da Vittoria, ed è nato nel mese di luglio del 1975.

È stato ordinato presbitero il 24/03/2001.

È stato vicario parrocchiale della parrocchia “S. Paolo Apostolo” in Ragusa.

Già membro del Consiglio presbiterale e assistente del Centro diocesano di pastorale giovanile, è stato assistente diocesano del Centro Sportivo Italiano e dell’Ufficio per la pastorale familiare e membro della Commissione per gli Ordini e i Ministeri.

Attualmente è parroco della parrocchia “S. Maria delle Stelle” e della parrocchia “S. Giuseppe” in Comiso.

Don Giovanni Medica (Nuovo vicario parrocchiale a San Giuseppe a Vittoria)

Don Giovanni Medica proviene da Vittoria, ed è nato nel luglio del 1959.

È stato ordinato presbitero il giorno 09/01/2000. È stato vicario parrocchiale nelle parrocchie Anime Sante del Purgatorio, Madonna della Salute e San Giovanni Battista in Vittoria, della parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Comiso e della parrocchia S. Giuseppe Artigiano e Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. in Ragusa. Ha svolto il servizio di parroco “in solidum” della parrocchia Resurrezione in Vittoria e di assistente religioso dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo in Ragusa. È stato parroco della parrocchia Maria SS. del Rosario in Pedalino (Comiso).

Don Gianni Mezzasalma (Nuovo referente diocesano presso il Seminario interdiocesano “Regina Apostolorum” di Catania)

Don Gianni Mezzasalma proviene da Ragusa, ed è nato nel marzo del 1977. È stato ordinato presbitero il 16/04/2005. È stato vicario parrocchiale della parrocchia “S. Maria Goretti” in Vittoria, nonché Moderatore della Comunità “Eccomi, manda me!” e assistente diocesano dell’Associazione Familiari del Clero, nonché direttore del Centro Diocesano Vocazioni È stato parroco della parrocchia “S. Giuseppe Artigiano” in Ragusa. Attualmente è rettore del Seminario diocesano e parroco della parrocchia “S. Isidoro Agricola”, in Ragusa, della quale è stato già parroco in precedenza; è anche membro del Consiglio presbiterale. Svolge l’ufficio di incaricato per le cappelle e di segretario regionale per i seminari.

Don Mauro Nicosia (Nuovo parroco Maria Ss. Delle Grazie a Comiso)

Nato a Vittoria, è stato ordinato sacerdote il 25 gennaio 2001. È stato vicario parrocchiale a Comiso nella chiesa di Sant’Antonio di Padova e nella parrocchia di Maria SS. Annunziata e San Giuseppe a Giarratana. È stato parroco della Parrocchia S. Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa e Consigliere spirituale diocesano del Rinnovamento nello Spirito. Attualmente è parroco a Ragusa presso la parrocchia San Paolo.

Don Prosper Ntabangana (Nuovo vicario parrocchiale Madonna Assunta e Madonna delle Lacrime a Vittoria)

Don Prosper Ntabangana è nato nel giugno del 1986 a Kidasha, nel Burundi, è professo perpetuo della Congregazione dei PP. Dottrinari ed è stato ordinato presbitero il giorno 11/07/2020.

Don Giovanni Piccione (Nuovo direttore spirituale presso il seminario interdiocesano “Regina Apostolorum” di Catania)

Nato a Vittoria, è stato ordinato sacerdote il 7 ottobre 2012

Dopo avere svolto l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie “S. Antonio di Padova” in Comiso e “Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe”, in Giarratana, è attualmente direttore dell’Ufficio per la pastorale del turismo e dello sport, nonché parroco presso la parrocchia Immacolata Concezione della B. M. V., in Roccazzo.

Don Andrea Pomillo (Nuovo vicario parrocchiale Spirito Santo a Vittoria e assistente spirituale della fondazione San Giovanni Battista)

Nato a Vittoria, è stato ordinato sacerdote il 22 giugno 2001. Ha studiato psicologia dell’educazione alla Università Salesiana di Roma. È stato vicario parrocchiale presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, la parrocchia San Paolo di Ragusa e la parrocchia S. Giovanni Bosco di Vittoria. È stato collaboratore dell’amministratore parrocchiale nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Ragusa. Attualmente è parroco della parrocchia Madonna delle Lacrime di Vittoria.

Don Antonino Puglisi (Nuovo parroco di San Giovanni Battista a Santa Croce Camerina)

Don Antonino Puglisi proviene da Comiso, ed è nato nel novembre del 1963.

È stato ordinato presbitero il 22/06/1995. È laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Catania. È stato membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei Consultori, parroco di S. Isidoro Agricola a Ragusa e direttore spirituale del Seminario diocesano. Assistente dell’Ufficio per la pastorale della famiglia e del Convegno Maria Cristina di Savoia, è attualmente parroco della parrocchia Resurrezione in Vittoria.

Don Biagio Ravalli (Nuovo vicario parrocchiale di Santa Maria delle Stelle e San Giuseppe a Comiso)

Don Biagio Ravalli proviene da Comiso, ed è nato nel giugno del 1969. È stato ordinato presbitero il giorno 29/06/2001. È stato membro del Consiglio presbiterale e del Gruppo dei parroci consultori, oltre che vicario parrocchiale nelle parrocchie “Maria SS. Annunziata e S. Giuseppe” in Giarratana e “S. Maria Goretti” in Vittoria. È stato parroco della parrocchia “Immacolata Concezione della B.V. Maria” in Roccazzo-Chiaramonte e della parrocchia “S. Pietro Apostolo” in Ragusa. Attualmente è parroco della parrocchia “Santi Apostoli” in Comiso.

Don Fabio Stracquadaini (Nuovo parroco Santa Maria delle Stelle e San Giuseppe a Comiso)

Nato a Chiaramonte Gulfi nel maggio del 1978, è stato ordinato il 26 marzo 2017. Entrato in seminario dopo il conseguimento della laurea in Scienze dell’Educazione all’Università di Catania, ha svolto il ministero diaconale nella parrocchia S. Nicolò di Bari in Acate. Attualmente è membro del Consiglio presbiterale, parroco della parrocchia “S. Maria delle Grazie” in Comiso, nonché assistente diocesano dell’ACR.

Don Gaston Kaboy Tumpombo (Nuovo cappellano casa di riposo Criscione Lupis a Ragusa)

Don Gaston Kaboy Tumpombo è nato nel giugno del 1973 a Luamba, nella Repubblica Democratica del Congo, è professo perpetuo della Congregazione del Figlio di Dio ed è stato ordinato presbitero il 26/07/2004.

Don Luca Tuttobene (Nuovo parroco Spirito Santo a Vittoria)

Don Luca Tuttobene proviene da Vittoria, ed è nato nel maggio del 1974.

È stato ordinato presbitero il 23/06/1999. Ha conseguito la licenza in Filosofia alla Pontificia Università Gregoriana nel 2005, con specializzazione in Filosofia cristiana. Ha ricoperto l’ufficio di vicario parrocchiale nelle parrocchie Cattedrale S. Giovanni Battista e S. Giuseppe Artigiano in Ragusa. Docente di Filosofia all’Istituto teologico Ibleo “S. Giovanni Battista”, ne è stato Prefetto degli studi dal 2010 al 2013. È stato parroco della parrocchia “S. Luigi Gonzaga” in Ragusa, nonché assistente diocesano unitario dell’Azione Cattolica. È stato anche membro del Consiglio presbiterale diocesano, della Commissione per la formazione permanente del Clero, della Commissione per gli Ordini e i Ministeri nonché assistente del distretto Sicilia orientale dell’Associazione italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici. Attualmente è vicario parrocchiale della parrocchia “S. Giovanni Battista” in Santa Croce Camerina e assistente diocesano del MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica), nonché assistente della Regione Sud dell’Associazione italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici.