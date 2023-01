Il van dello chef Alessandro Borghese di “4 Ristoranti” è arrivato lo scorso mese di Ottobre in Sicilia e questa volta a Siracusa per individuare il miglior ristorante

La puntata del programma “4 Ristoranti” girata a Siracusa lo scorso ottobre andrà in onda su Sky Uno domenica 22 gennaio alle 21.15. C’è grande attesa per conoscere l’esito finale della ristornate vincitore trasmissione condotta dal popolare Alessandro Borghese. Durante i giorni di permanenza a Siracusa, lo chef – tra i più noti del piccolo schermo – è stato inondato dall’affetto dei fan. Più o meno noto il nome dei ristoranti in gara, tra foto comparse sulla rete e notizie stampa.

Le regole alla base di Alessandro Borghese 4 Ristoranti restano le solite: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore in una determinata categoria, sono in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati da Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi.



Alessandro Borgese: domenica in tv la puntata siracusana di 4 Ristoranti

Come da tradizione, anche questo pasto sarà preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto verrà osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che proseguirà poi durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scoprirà il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica.

In palio per il vincitore di puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Alessandro Borghese, la quarta volta in Sicilia

Con questa nuova tappa nell’isola, è la quarta volta che Alessandro Borghese approda in Sicilia per “4 Ristoranti”: nella seconda edizione era stato a Catania con la vittoria di Km.0, nella quinta edizione a Palermo con la vittoria Dainotti’s e nella settima edizione a Pantelleria con la vittoria di Trattoria Runcune. A queste va aggiunta una puntata di ”4 Ristoranti Estate”, andata in onda per sole due stagioni, che si svolse nel Val di Noto con la vittoria dell’Osteria dei Sapori Perduti.

“Grazie all’intelligente attività della nostra Film Commission, la produzione ha scelto Siracusa per un programma seguitissimo e che darà l’ennesimo contributo alla promozione turistica e all’immagine della nostra città”, commentano il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Cultura Fabio Granata. “La collaborazione professionale della nostra Film Commission e degli uffici comunali coinvolti è stata rilevante in tutte le fasi della lavorazione. In epoca di polemiche sui costi della promozione turistica, Siracusa rappresenta un virtuoso e consolidato modello di grande promozione, assolutamente gratuita, capace inoltre di offrire lavoro a maestranze e società di servizi”.