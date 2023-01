Alessandro Borghese 4 Ristoranti, a Siracusa ha vinto Locanda Maniace

Siracusa - È la “Locanda Maniace” il miglior ristorante tra tradizione e innovazione di Ortigia. Lo ha decretato la trasmissione Alessandro Borghese 4 Ristoranti andata in onda per la prima volta stasera su Sky Uno, girata in Ortigia nell’ottobre scorso. In gara, oltre al ristorante vincitore, anche “La Tavernetta di Piero”, “Macallè” e “Levante”.

Alla fine, il giudizio è stato unanime e la classifica confermata anche dal voto di Alessandro Borghese: i voti hanno decretato la vittoria di “Locanda Maniace” (punteggio: 118), seguita, nell’ordine, da “Levante” (110), “La Tavernetta di Piero” (108) e “Macallè” (95).