Archeologia, scoperta una necropoli in via Anfuso a Ragusa. VIDEO

Ragusa - Quella strettoia lungo la carreggiata di via Anfuso è dovuta a una nobile ragione. In quel sito è stata scoperta una necropoli. È il sindaco di Ragusa Peppe Cassì a renderlo noto: "Una strettoia, un limite alla viabilità e un potenziale pericolo. Non tutti sanno però che ciò che riduce la carreggiata di via Anfuso è una scoperta archeologica, con una serie di antiche tombe scavate nella pietra. Dopo ulteriori studi (e qualche altra interessante scoperta nelle zone limitrofe) abbiamo deciso di valorizzare il sito e al tempo stesso risolvere il problema della viabilità realizzando una seconda carreggiata. Adeguatamente tutelato e preservato, lo scavo diventerà quindi una sorta di “spartitraffico” tra due corsie; una, esistente, con viabilità in discesa e l’altra, nuova, in salita".

Ecco il VIDEO pubblicato dal primo cittadino: