Il carroattrezzi per le macchine senza assicurazione a Modica

Modica - La Polizia Locale di Modica ha rimosso 11 veicoli privi di copertura assicurativa in diverse zone della città. L'intervento si è reso necessario nell'ambito delle attività di controllo e prevenzione, finalizzate a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme vigenti. La rimozione di questi veicoli rappresenta un passo importante per contrastare il fenomeno delle auto non assicurate, che possono costituire un serio rischio per la sicurezza degli utenti della strada e, soprattutto, serve a recuperare parcheggi e a garantire il rispetto dell’ambiente.