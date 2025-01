Archeologia subacquea, il relitto navale a Santa Maria del Focallo. VIDEO

Ispica - È il relitto Giunta 1, trovato dal sub e appassionato ricercatore Tonino Giunta nel 2003. Si trova nel mare di Santa Maria del Focallo.

Vista la struttura, i candelieri in ferro, l'argano di prora in orizzontale e i seguenti dati: Lunghezza fuori tutto metri 28 larghezza stimata metri 6.40, alberi 2 Legno, probabilmente quercia, tubo passa-scafo in piombo, si tratta di un vascello importante, probabilmente Turco, risalente al tempo delle incursioni. La risposta è dentro la pancia insabbiata del relitto. La poppa potrebbe celare il nome dell'imbarcazione. La nave probabilmente è carica e trattenuta dal peso di questo carico. Potrebbe essere un fattore importante l'identificazione del fregio apposto su di un cannone che giace a 500 metri in linea d'aria dal relitto. Del caso si occupò il Sovrintendente del Mare del tempo, il compianto Sebastiano Tusa.

IL VIDEO: