Basket, Merkaat batte Mascalucia 78 a 57

Scicli - Continua la scia di vittorie dei ragazzi di coach Trovano che consolidano il primo posto nel campionato di divisione regionale 1 Sicilia. Dopo un primo tempo equilibrato, i suricati, come è ormai consuetudine, staccano gli avversari nel terzo quarto (più 20) grazie a una difesa molto intensa e a giocate in velocità. Oltre la solita prestazione super di Konsta, da evidenziare le ottime prove di Merli, autore di una serie di canestri in velocità, di Cesano, che porta a casa 10 punti e 18 rimbalzi, di Manenti in cabina di regia, di Lorenzo Lonatica che di partita in partita sta acquistando esperienza e maturità.

Nell’ultimo quarto i padroni di casa, sorretti dall’entusiasmo dei propri tifosi, gestiscono il vantaggio; alla fine c’è spazio anche per Mirabella, una macchina ai tiri liberi.

L’attenzione si sposta ora alla prossima partita, prevista per domenica prossima a Pozzallo, scontro clou della 14esima giornata. Hanno segnato punti. Kosta 28, Paolo 13, Lonatica 12, Cesano 10, Manenti 7, Merli 6, Guastella 3, Mirabella 3, Ficili, Giannone, Lonatica, Mormino ne. All: Trovato, ViceAll: Dipasquale.