Vittorio Emanuele, i funerali

Torino - Oggi nel Duomo di Torino i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria José, morto lo scorso 3 febbraio a Ginevra. Per l’ultimo saluto al principe senza trono sono arrivati a Torino le famiglie regnanti e ai blasonati di mezza Europa. Quattrocento invitati e 300 persone sul piazzale davanti al Duomo. A celebrare le esequie Paolo de Nicolò, vescovo nominato da Papa Ratzinger, che nell’omelia s’è a lungo soffermato sul dono della Sacra Sindone da parte dei Savoia al Duomo di Torino e ha invitato i discendenti a “continuare a fare bene”. Aimone di Savoia Aosta ha poggiato sulla bara il Drappo Reale da quattro Cavalieri Collari dell'Annunziata membri della famiglia, gesto interpretato come un segno di rappacificazione tra le nuove generazioni di Savoia e l'inizio di una nuova era per la casata, dopo l'antica lite tra Amedeo duca D'Aosta e Vittorio Emanuele in merito al ruolo di capo di Casa Savoia. Lasciato il Duomo il feretro è stato portato a Biella, dove il corpo verrà cremato e poi sepolto nella Basilica di Superga.

"Già da tanto tempo voleva essere sepolto a Superga. Mio padre è nato a Napoli e sarà sepolto a Torino: è questa l'unità d'Italia, è questa la nostra Italia, è questa casa Savoia". Lo ha detto Emanuele Filiberto, accostandosi ai giornalisti all'uscita del Duomo di Torino, dove si sono svolte le esequie del genitore.

"Alla principessa Marina di Savoia il sommo Pontefice esprime le sue condoglianze per la scomparsa di sua eminenza reale il principe Vittorio Emanuele di Savoia e assicura la preghiera di suffragio per l'anima del defunto. E invoca per lei e i familiari il sostegno della speranza cristiana, impartendo a tutti la benedizione apostolica. A questo aggiungo le mie personali condoglianze". Così il cardinale Parolin, segretario di Stato di Sua Santità nel messaggio inviato da Papa Francesco e letto in Duomo al termine della cerimonia funebre.

Il feretro di Vittorio Emanuele di Savoia ha lasciato il Duomo di Torino, dove si sono svolte le esequie alla presenza di capi di Stato, esponenti di famiglie reali europee ed extraeuropee e dei più stretti amici della famiglia. Alle spalle della bara, la vedova Marina Doria al braccio del figlio Emanuele Filiberto, che hanno accompagnato il feretro fino al carro funebre che trasporterà la salma del figlio dell'ultimo re d'Italia, prima a Biella, per la cremazione, e poi alla basilica di Superga, sulla collina torinese, dove il principe sarà tumulato nella tomba della famiglia.