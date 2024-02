Ascolti tv della finale di Sanremo 2024: 14,3 milioni, 74,1% di share

Sanremo - Auditel. La finale di Sanremo 2024, che ha incoronato vincitrice Angelina Mango, è stata seguita su Rai1 (dalle 21.27 all’1.59) da una media di 14 milioni 301mila telespettatori, pari al 74,1% di share.

Lo scorso anno a seguire l’epilogo di Sanremo 202 e la vittoria di Marco Mengoni erano stati 12.256.000 spettatori per il 66% di share. La prima parte (21:25-23:54) ha ottenuto 14.423.000 spettatori per il 62,7% di share. E la seconda (23:58-1:59) 9.490.000 spettatori per il 73,65%. Nel 2022 l’ultima serata era stata seguita da 13 milioni 380 mila spettatori, pari al 64,9% di share. La prima parte della serata era stata seguita da 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62,1%. La seconda parte invece aveva ottenuto uno share del 72,1% con 10 milioni 153 mila spettatori. Si trattava del dato migliore da quando Amadeus ha preso le redini del festival e in generale di tutti gli altri festival dal 2000. Nel 2021 la finale era stata seguita da 10 milioni e 715 mila spettatori, pari al 53,5% di share. La prima parte della serata ha raccolto davanti al teleschermo 13 milioni e 203 mila spettatori, con il 49,9% di share. La seconda parte invece 7 milioni 730 mila persone, con il 62,5% di share. Nel 2020 invece l’ultima serata del festival di Sanremo era stata seguita da 11 milioni 476 mila spettatori, con il 60,6% di share. La prima parte della finale che vedeva Amadeus per la prima volta come direttore artistico della gara canora aveva incollato alla tv 13 milioni e 638 mila spettatori con il 56,8% di share. La seconda parte con 8 milioni e 969 mila spettatori, pari al 68,8% di share. La serata di chiusura del Festival più vista di sempre è stata quella del 1987 con 18.300. 000 spettatori e 77,5% di share.