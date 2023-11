Basket: Scicli Meerkat vince contro Adrano

Scicli - La Meerkat Scicli conquista la vittoria contro Adrano con un punteggio di 81-56 in una partita nervosa caratterizzata da numerosi errori e falli commessi da entrambe le squadre. L'incontro è rimasto equilibrato fino alla metà del terzo quarto. Nell'ultimo quarto, la Meerkat ha intensificato la sua difesa e ha esteso il vantaggio grazie ai contropiedi. Prossima sfida a Mascalucia. Hanno segnato punti per la Meerkat: Guastella 10, Lonatica Lorenzo 3, Manenti 2, Merli 9, Kazlauskis 38, Paoli 14, Mirabella 2 Mormino, Cesano 3, Lonatica Lucio, La Rocca.

La scorsa settimana Meerkat sconfitta dalla Virtus DR1 Ragusa per 84 a 82, dopo un tempo supplementare

Foto Tonino Trovato.