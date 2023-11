Modica, Questo non è Cattelan

Modica - Un automobilista, stamani, passando da contrada Beneventano con l'auto, ha gridato al miracolo. Maurizio Cattelan aveva fatto una installazione lungo la provinciale che collega Modica a Ispica e Pozzallo! Un bel divano, un salotto anni Settanta, con tanto di poltrone, lasciato come rifiuto ingombrante davanti ai cassonetti della spazzzatura e davanti a un rifornimento di benzina.

L'uomo amante dell'arte contemporanea è stato subito smentito, come Alberto Sordi nel famoso film "Dove vai in vacanza?" Quello della scena culminante è quella in cui Anna Longhi, nei panni extralarge della moglie di Alberto Sordi, «fruttarolo» romano in vacanza coatta fra festival e musei, si addormenta su una sedia in una sala della Biennale di Venezia e viene scambiata per un’installazione d’arte contemporanea dagli altri visitatori. Correva l’anno 1978.

A Modica l'abbandono del salotto di casa per strada è targato 2023.