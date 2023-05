Benedicta Boccoli: "La mia cagnolina ha scoperto il mio tumore"

"La mia cagnolina, che ho preso al canile, ha scoperto il mio tumore". Ospite a "Verissimo", Benedicta Boccoli parla del periodo difficile superato da poco, sottolineando che è stato il comportamento del suo animale domestico a spingerla a effettuare una mammografia di controllo.

"Mi odorava sempre un punto del seno. Poi se ne andava, ci ripensava, tornava indietro e lo odorava di nuovo", spiega l'attrice e regista. "Io non capivo, pensavo di essere sporca di cibo o di qualcosa che le piacesse. Ora, invece, credo che sentisse un odore biologico diverso dal mio naturale". "Lì sotto, effettivamente, c'era il tumore", continua Boccoli, affermando di non essere l'unica ad aver vissuto un'esperienza del genere. "Questa potrebbe essere una strada per questo brutto male".