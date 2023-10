Buona la prima per la Meerkat: battuta la Pgs Sales Catania 87-84

Scicli - Nel cuore della Divisione regionale 1 Sicilia, la Meerkat ha dato inizio alla sua avventura con una vittoria al cardiopalma contro la Pgs Sales Catania. L'incontro ha tenuto tutti con il fiato sospeso, con un punteggio finale di 87-84 a favore dei “suricati”.

Dopo un inizio punto a punto, nonostante un terzo quarto difficile (- 13 punti), la giovanissima Meerkat, trascinata da un indomabile Guastella, ha dimostrato grande determinazione, sfoderando una possente grinta che le ha permesso di rimontare. La Pgs Sales Catania, con una formazione esperiente, ben rodata e l'occhio fisso sulla promozione, ha messo a dura prova la resistenza della Meerkat, ma la tenacia di quest’ultima ha avuto alla fine la meglio. Il sesto uomo in campo è stato senza dubbio il pubblico che ha creato un'atmosfera elettrizzante al Geodetico, spingendo la squadra verso la vittoria con un sostegno incondizionato. L'entusiasmo palpabile nell'arena è stato contagioso, trasformando ogni canestro e ogni difesa in un momento decisivo per la vittoria finale. La Meerkat, composta principalmente da giovanissimi, si è presentata a questa competizione con il desiderio di dimostrare il proprio valore in un campionato professionistico. Questa vittoria all'esordio è un segnale forte e chiaro che la squadra è pronta a sfidare le aspettative e a tracciare positivamente il proprio cammino. Prossima partita sabato a Ragusa contro la Virtus DR1. Tabellini: Guastella 33 Paoli 21 Konsta 12 Merli 8 Lonatica Lo 7 Cesano 5 LaRocca 1 Manenti, Statello, Mirabella N.E. Lonatica Lu N.E. Mormino N.E.

Foto di Tonino Trovato.