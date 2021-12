Caetano Veloso annuncia di essere positivo al Covid-19

ll musicista ha fatto la terza dose in ottobre a Rio de Janeiro, dove vive.

Il messaggio diffuso sui social

Caetano Veloso, leggenda della musica brasiliana, è risultato positivo al Covid-19. Il cantante 79enne ha annunciato sui social media, dicendo di star «bene» grazie alla vaccinazione. «Dopo una settimana di risultati negativi dai test quotidiani correttamente richiesti dalle produzioni di show televisivi, Paulinha (Lavigne, sua moglie, ndr) ed io siamo risultati positivi al Covid-19», ha scritto il musicista dallo stato di Bahia, in cui è nato, dove si trova da cinque giorni. Il Brasile è il secondo paese più colpito al mondo dalla pandemia di coronavirus dopo gli Stati Uniti in numeri assoluti, con più di 618.300 morti.

Cantautore e chitarrista brasiliano, Caetano Veloso, riscuote grande successo in Brasile, con 13 Grammy Latini al suo attivo, l'ultimo vinto con suo figlio Tom Veloso. Il loro brano Talvez hanno conquistato il premio Record dell'Anno 2021. Nel 2013 ha partecipato come ospite alla quarta serata del Festival di Sanremo esibendosi insieme a Stefano Bollani sulle note di ‘Come prima'.

