Palermo, altro positivo fugge dall’ospedale: caccia a due pazienti

Palermo - Due pazienti positivi scappati nell’arco di poche ore dal pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Dopo la fuga di un giovane ieri sera, con l’ago della flebo ancora attaccato al braccio, stamane un altro uomo si è reso irreperibile dopo l’esito positivo del tampone molecolare.

La polizia sta cercando di rintracciare entrambi, inclusi i familiari con cui sono certamente venuti a contatto. Tutti e due i fuggitivi si erano rivolti al pronto soccorso per problemi non legati al Covid ma, come da protocollo, sono stati subito sottoposti a tampone rapido. Accertata una prima positività, si è proceduto con il molecolare che ha confermato la positività e, a quel punto, se la sono data a gambe levate.