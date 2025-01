Cecilia Sala replica a Bruno Vespa: “Che brutto provare a sporcare storia successo isituzioni"

Rosicone Vespa.

La replica ai diversi tweet di Bruno Vespa arriva in serata. Cecilia Sala risponde su X al conduttore di Porta a porta che le ha rivolto pesanti critiche per non avere ringraziato la premier durante la sua partecipazione a Che tempo che fa di Fabio Fazio. “Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l’operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole“, ricorda la giornalista arrestata a Teheran il 19 dicembre scorso e liberata dopo 21 giorni di prigionia. “Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane“, commenta Sala senza citare direttamente Bruno Vespa.

Il conduttore Rai, nel primo pomeriggio aveva, in tre diversi post sui social aveva attaccato Cecilia Sala per quello che, a suo avviso, avrebbe dovuto dire durante la sua intervista da Fazio: “Che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso“, ha scritto Bruno Vespa che in un altro tweet ha invece rivolto il suo “grazie” a Luciana Littizzetto, unica ad “aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto…”.