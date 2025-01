Salvatore Minardi eletto Presidente del Tribunale Federale della Federazione Ciclistica Italiana

Vittoria - L’avvocato vittoriese Salvatore Minardi è il nuovo Presidente del Tribunale Federale, seconda sezione, della Federazione Ciclistica Italiana (Fci). L’elezione è avvenuta domenica scorsa durante l’assemblea elettiva federale, svoltasi all’Hilton Airport di Roma. La giornata, che ha visto la rielezione di Cordiano Dagnoni come presidente della Fci con 138 voti contro i 92 ottenuti da Silvio Martinello al ballottaggio, ha sancito anche il successo di Minardi, che ha prevalso con 104 voti contro i 74 raccolti dall’altra candidata, Serena Imbriani. Confermato ai vertici della giustizia sportiva federale, Minardi ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, ringraziando calorosamente tutti coloro che hanno sostenuto la sua candidatura.

“È un onore poter continuare a servire la Federazione in un ruolo così importante – ha dichiarato –. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra e della fiducia accordatami da chi crede nella mia visione di giustizia sportiva”.

L’avvocato vittoriese, noto per la sua lunga esperienza nel settore giuridico e per il suo impegno a favore dello sport, guiderà la seconda sezione del Tribunale Federale in un momento particolarmente cruciale per il ciclismo italiano. Tra le priorità del suo mandato ci saranno il rafforzamento della trasparenza e l’applicazione rigorosa delle norme federali, con l’obiettivo di garantire equità e credibilità nelle competizioni e nelle attività ciclistiche del Paese. La sua elezione rappresenta un motivo di orgoglio per la città di Vittoria e per l’intera provincia di Ragusa, confermando ancora una volta la qualità e la professionalità delle personalità che emergono dal territorio. Con il nuovo assetto ai vertici della Federazione, la Fci si prepara ad affrontare le sfide future con una squadra di governo rinnovata e determinata, pronta a dare il massimo per promuovere il ciclismo italiano a livello nazionale e internazionale.