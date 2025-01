Peppe Cassì verso Forza Italia: il sindaco di Ragusa pronto al grande salto

Ragusa - Peppe Cassì, sindaco di Ragusa dal 2018 e figura di riferimento per il capoluogo ibleo, sembra pronto a rompere gli indugi e abbracciare Forza Italia, partito di centrodestra con cui ha mantenuto rapporti cordiali sin dal suo insediamento.

L’indiscrezione, ormai sempre più fondata, segnerebbe un passaggio politico strategico, aprendo a scenari significativi per le elezioni regionali del 2027. L’operazione, secondo fonti interne, sarebbe stata facilitata dal lavoro del pontiere Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia e profondo conoscitore delle dinamiche politiche della provincia. Falcone, da tempo impegnato a rafforzare la presenza del partito in Sicilia, avrebbe giocato un ruolo cruciale nell’avvicinare Cassì agli azzurri, consolidando un rapporto che potrebbe presto trasformarsi in una nuova alleanza. Cassì, eletto sindaco per la prima volta il 27 giugno 2018 e riconfermato successivamente con ampio consenso, si è finora contraddistinto per la sua posizione apartitica. Una scelta che gli ha permesso di costruire un dialogo aperto con le principali forze di centrodestra e di consolidare il proprio profilo come amministratore di estrazione civica.

Il passaggio a Forza Italia, tuttavia, potrebbe rappresentare per il primo cittadino ragusano un trampolino verso un ruolo di maggiore peso politico. Secondo indiscrezioni, sotto l’egida del partito azzurro, Cassì punterebbe a candidarsi per le elezioni regionali del 2027, con l’ambizione di un “grande salto” verso Palazzo dei Normanni. Ragusa osserva, mentre il centrodestra siciliano si prepara a ridefinire gli equilibri interni in vista delle future competizioni elettorali. Quella di Peppe Cassì potrebbe essere una pedina fondamentale nello scacchiere politico della regione, in grado di spostare consensi e di catalizzare attenzioni ben oltre i confini della provincia iblea.