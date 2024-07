Come vedere i post a cui hai messo Like su Instagram?

Instagram è oggi uno dei social che svetta sul podio dei preferiti dagli utenti, che guardano e pubblicano milioni di storie, Reels e post ogni giorno. Questo implica che è il momento giusto per puntare su Instagram per crescere. La crescita dei Like è possibile con una tecnica mista tra l’organico e l’affidarsi a strategie su Followerius.



Quando si parla di Like, uno dei comportamenti del galateo sui social, sarebbe ricambiare i Like. Capita spesso di mettere Like a dei post o Reel, che colpiscono particolarmente. Come si può fare se si volesse rivedere in un secondo tempo un post a cui si è dato un Like? Esiste una opzione con cui si possono vedere quando si vuole tutti i post a cui si è dato un Like. In questo articolo vedremo passo per passo come fare in modo semplice.

Quanto sono importanti i Like su Instagram?

Gli utenti su Instagram pubblicano contenuti multimediali e possono interagire con gli altri utenti mettendo il proprio Like, i commenti o condividendo i contenuti. Il Like è una delle azioni più comuni e indica il proprio apprezzamento al contenuto in questione.

Per quale motivo ci potrebbe essere l’esigenza di rivedere dei post a cui si è messo Like?

Le motivazioni per cui si possa voler vedere un post a cui si è messo un Like, possono essere molteplici: dal semplice aver apprezzato il contenuto ad averlo trovato utile e volerlo quindi consultare nuovamente oppure volerlo togliere. Il tutto è soggettivo.

Come vedere i post a chi hai messo Like?

I motivi per cui ci potrebbe essere il bisogno di capire a quali post di Instagram è stato messo un Like sono soggettivi, vediamo invece quello che è oggettivo, ovvero il metodo per andare a verificare quali siano i Like dati. Questo è il semplice procedimento da seguire passo per passo.

Entrare in Instagram. L'azione primaria da fare è quella di entrare nell'applicazione di Instagram sul proprio cellulare, effettuando quindi l'accesso con il proprio account. Accedere al proprio profilo. Recarsi al proprio profilo o al profilo d’interesse. Per farlo bisogna toccare l'icona del profilo che si trova nell'angolo In basso a destra dello schermo. Entrare nel menu Impostazioni. Il successivo passaggio è quello di entrare nel menu delle Impostazioni, che si trova in alto a destra dello schermo e viene rappresentato con le tre linee orizzontali. Selezionare le attività. Una volta che ci si trova dentro il menu Impostazioni bisogna selezionare “La tua attività”. Questo percorso porta una nuova schermata, che ha varie opzioni inerenti l'attività svolta su Instagram. Individuare i post con i Like. Nella sezione “La tua attività” bisogna selezionare la voce Interazioni e sotto questa si troveranno differenti categorie d’interazioni tra cui anche “Mi piacciono”. Cliccando su questa sezione si apre una griglia con tutti i post a cui sono stati messi i Like.

Con questi con questi cinque semplici passaggi si arriverà direttamente all'obiettivo di sapere su quali post si è messo il Like, avendo quindi la situazione chiara con pochi click. La griglia con tutti i post individuabili a livello visivo è particolarmente comoda per una consultazione veloce e a scorrimento.

Come funzionano i like su Instagram?

Una volta visto, quindi, come rivedere i post a cui si è data le preferenza, vediamo che peso hanno i Like su Instagram. In base ai Like dati Instagram imposterà un Feed di proposte di post e Reel che potenzialmente dovrebbe rispecchiare le preferenze indicate attraverso i Like. Sapere dove sono individuabili tutti i post con i Like può servire anche a fare pulizia togliendo dei Like a post di poco interesse, in modo che il proprio Feed sia mirato verso gli interessi reali.

Inoltre in un concetto di principio di reciprocità, che è importante sui social network, spesso dare un Mi Piace genera a sua volta altri Like in cambio, da parte degli utenti che lo hanno ricevuto.

Vedendolo da un punto di vista del semplice calcolo di Instagram, la presenza di numerosi Mi Piace aumenta l'engagement rate, che è una metrica molto importante e che potrebbe essere fonte d'interesse per un'azienda che voglia fare una sponsorizzazione con un determinato profilo. Analogamente è un dato d’interesse per le agenzie specializzate in social marketing, per lavorare su l'engagement del profilo stesso. L'engagement è così importante perché influenza anche il posizionamento di un determinato post nella totalità dei contenuti del social.

Conclusione

La possibilità di visualizzare anche a postumi i post su cui si è messo Like, in maniera facile, ordinata, ma soprattutto veloce su Instagram, può rivelarsi molto utile. Infatti, non solo può servire per rivedere un contenuto interessante ma, come abbiamo anticipato, serve anche per organizzare meglio il proprio feed in modo che l’algoritmo di Instagram proponga argomenti d’interesse.