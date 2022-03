Comune di Ragusa chiuso per sanificazione dopo casi di Covid

Ragusa - L’Amministrazione comunale di Ragusa rende noto che alle 14,30 di oggi, mercoledì 9 marzo, gli uffici di Palazzo di città saranno chiusi per consentire le operazione di sanificazione dei locali. Lo annuncia una nota diffusa dal Comune di Ragusa.

Purtroppo, sono stati registrati alcuni casi di positività al Covid di dipendenti dell’Ente.

Per lo stesso motivo, nella giornata di domani, giovedì 10 marzo, resteranno chiusi al pubblico gli Uffici Ambiente ed Idrico di via Spadola.