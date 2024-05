Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, eletto Vinciguerra

Il 7 Maggio si sono svolte, in tutte le scuole d'italia, le elezione per il Concisglio superiore per la pubblica istruzione. L'Associazione Nazionale Personale ATA, aderente alla Federazione Gilda Unams, ha candidato a livello nazionale Giuseppe Vinciguerra, un Assistente Amministrativo Siciliano di Favara. Il Coordinatore Provinciale ANPA di Ragusa, Salvatore Garofalo e i tesserati sono riusciti a ottenere un risultato sorprendente posizionandosi al primo posto nella rappresentanza del personale ATA con 388 voti di preferenza e 428 voti di lista.

Com’è noto, il CSPI è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione ed ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo nelle materie di istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale. Il CSPI inoltre garantisce rappresentanza e partecipazione a livello centrale alle diverse componenti della scuola. Infine, formula pareri sugli indirizzi delle politiche del personale della scuola, sulle direttive del Ministro e sull’organizzazione generale dell’istruzione.