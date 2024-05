Passaporti Poste: da luglio in tutti gli uffici. Come richiederlo

Roma - A partire da luglio 2024 sarà possibile richiedere o rinnovare il passaporto in tutti gli uffici postali d'Italia.

Nato da una collaborazione tra Poste Italiane e il governo, il Progetto Polis ha l'obiettivo di ridurre il divario digitale e facilitare l'accesso ai servizi pubblici per i cittadini. Lanciato in forma sperimentale, Polis ha inizialmente offerto una rosa ristretta di servizi telematici: prima la consultazione della propria posizione contributiva e la richiesta di certificati Insp, poi, il rilascio del passaporto e infine l'emissione della carta d'identità elettronica, oltreché alcuni servizi collegati con l'Agenzia delle Entrate. Il tutto nella comodità dell'ufficio postale sotto casa. La novità era un'esclusiva dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Da luglio, invece, riguarderà tutti gli uffici postali del territorio italiano.

News Correlate Passaporto in posta: come fare per ottenerlo

Il progetto Polis, spiega il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, "procede spedito. Ad oggi abbiamo già avviato 2.400 interventi e completato oltre 1.500 uffici postali in tutt'Italia. Su indicazione del ministero dell'Interno ci siamo fatti parte attiva per l'estensione del servizio di richiesta dei passaporti a supporto delle Questure e dei Commissariati, dallo scorso marzo abbiamo registrato più di 350 richieste sui 31 uffici postali in cui il servizio è attivo ed entro fine mese saranno già operativi oltre 130 uffici postali. Mi piace ricordare che oltre l'80% dei cittadini ha richiesto la consegna a casa del passaporto tramite poste italiane, con un risparmio di tempo e spostamenti importanti anche e soprattutto per l'ambiente".

"Nel 2024 rilasceremo 3,4 milioni di passaporti, rispetto ai 2,7 milioni dell'anno precedente", ha spiegato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Grazie all'introduzione della nuova agenda prioritaria, a cui si è affiancato un rilevante sforzo messo in campo dalle Questure sia in termini di personale che di modelli organizzativi, è stato possibile incrementare sensibilmente il numero degli appuntamenti fissati, appuntamenti che nel solo mese di aprile di quest'anno sono stati 354mila, a fronte dei 230mila dell'aprile 2023".

RICHIEDERE IL PASSAPORTO ALLE POSTE

Richiedere il passaporto è diventato più semplice e veloce grazie al servizio offerto da Poste Italiane. È sufficiente prenotare un appuntamento presso un Ufficio Postale Polis abilitato, online o telefonicamente, e infine presentarsi allo sportello. La documentazione richiesta è quella standard: due foto tessera identiche e conformi alla normativa ICAO, di cui una legalizzata; un contrassegno telematico da 73,50 euro, acquistabile nelle rivendite di valori bollati o tabaccherie. la ricevuta di pagamento di 42,50 euro effettuata su un bollettino postale intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze; un documento di identità valido; nel caso di nuova emissione, il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento. In fase di prenotazione, l'operatore dell'ufficio postale raccoglierà i dati anagrafici e i fattori biometrici del richiedente, ovvero impronte digitali e foto. Al termine della procedura, rilascerà una ricevuta con il codice del protocollo di riferimento e dell'ufficio di polizia che gestirà la richiesta. Il passaporto sarà poi disponibile per il ritiro presso entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda. Con un pagamento aggiuntivo, è possibile richiedere la consegna del passaporto a domicilio tramite Posta Assicurata.