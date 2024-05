Il Cannolo con Gelato di Ricotta, una nuova Esperienza a Marina di Ragusa

Ragusa - Cannolia, la pasticceria street food nota per il cannolo caldo n.1 in Sicilia, è lieta di annunciare un evento straordinario che delizierà i palati degli amanti del gelato artigianale. Solo domenica 19 maggio, dalle 11.30 alle 22.00, a Marina di Ragusa, Cannolia aprirà le sue porte per offrire un'esperienza culinaria senza precedenti: il Cannolo Farcito con Gelato di Ricotta.

Frutto di mesi di ricerca e sperimentazione, il Cannolo con Gelato di Ricotta unisce l'iconico cannolo siciliano con il lussurioso gelato di ricotta artigianale. Utilizzando solo la migliore ricotta vaccina modicana, è stato realizzato un gelato soft che si fonde perfettamente con la croccantezza della tipica cialda Cannolia. Ogni morso di questa prelibatezza è un viaggio nei sapori e nelle tradizioni della Sicilia, offrendo un'esperienza indimenticabile che delizierà i sensi dei golosi che lo proveranno. Per rendere l'evento ancora più speciale, il Cannolo con Gelato di Ricotta sarà venduto a soli 3 euro. L'evento si svolgerà solo domenica 19 maggio, esclusivamente nella bottega di Cannolia di Marina di Ragusa, in via Amerigo Vespucci, 6.