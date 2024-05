Corso di formazione amministratore di sostegno a Ragusa

Ragusa - Continuano le attività del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE) che coinvolge e supporta enti di terzo settore e singoli volontari nei territori della Sicilia Orientale. Preparare professionisti capaci e consapevoli nell'assistenza e nella tutela dei vulnerabili, fornendo gli strumenti utili è l’obiettivo del corso di formazione amministratore di sostegno 2024, il cui primo appuntamento si è svolto lo scorso 11 maggio e che continuerà questa settimana il 17 e 18 maggio al Mediterraneo Palace Hotel, in via Roma 189, a Ragusa.

Il primo incontro ha raccolto molte adesioni di volontari di ETS che operano sul territorio e di avvocati del Foro di Ragusa, tra i relatori professionisti in campo giuridico e sanitario per fornire una panoramica dettagliata delle leggi e delle procedure che regolano il ruolo dell'amministratore di sostegno, mettendo in luce l'importanza della tutela dei diritti e della dignità delle persone vulnerabili. Il programma del corso copre una vasta gamma di argomenti, tra cui i diritti e le esigenze delle persone con disabilità, la pianificazione finanziaria e patrimoniale, la gestione delle risorse legali e amministrative, nonché le sfide etiche e morali che possono sorgere nel prendersi cura degli altri. In particolare, attraverso lezioni teoriche e casi studio, è possibile acquisire competenze chiave nella gestione finanziaria, legale ed emotiva necessarie per svolgere efficacemente questo ruolo.

I partecipanti hanno la possibilità di interagire con avvocati specializzati in diritto delle persone vulnerabili, assistenti sociali e professionisti della salute mentale. Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di assumere il ruolo di amministratori di sostegno con competenza, empatia e integrità, offrendo un sostegno significativo e una guida affidabile alle persone bisognose di assistenza.

Per maggiori dettagli sul corso di formazione amministratore di sostegno 2024: https://www.csvetneo.org/portale-notizie/corsi-di-formazione/corso-di-formazione-amministratore-di-sostegno-2024.html Il 25 maggio, invece, a Ragusa presso la sede del Centro Polifunzionale di via Napoleone Colajanni n° 69, un consulente digitale CSVE metterà a disposizione le proprie competenze per volontari e associazioni.

Sarà possibile ricevere supporto sui più comuni processi digitali di interesse per il mondo del volontariato, su come fare per trovare risorse utili e sul processo di iscrizione all'area riservata del CSVE attraverso la piattaforma my.csvetneo.org. Gli incontri prenderanno il via dal 17 maggio e si svolgeranno in vari comuni della Sicilia orientale per supportare volontari e associazioni. Modalità di iscrizione e calendario degli incontri: https://www.csvetneo.org/portale-notizie/portale-notizie-dal-csve/dal-csve-in-evidenza/incontri-sui-territori-con-il-consulente-digitale.html