Covid, in Sicilia via ai farmaci Molnupiravir e Paxlovid

Catania - Al via la somministrazione dei farmaci anti Covid Molnupiravir e Paxlovid, al momento nelle malattie infettive di 5 ospedali catanesi: Caltagirone, Biancavilla e Catania (Garibaldi di Nesima, Policlinico e Cannizzaro).

Il farmaco è indicato per pazienti adulti che rischiano di sviluppare le forme severe della malattia e va assunto per 5 giorni, entro il quinto giorno dall'esito positivo del tampone. A prescriverlo, in base alla valutazione delle cartelle cliniche dei malati, saranno i medici ospedalieri ma spetterà alle Usca o ai medici di medicina generale il compito di segnalarli.