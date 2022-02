Bonus psicologo da 500 euro: tempi e requisiti del voucher

Roma - Il bonus psicologo 2022 potrebbe essere inserito nel decreto Milleproroghe: dopo lo stop in manovra, dov’era stato inserito e cancellato per mancanza fondi, in questi giorni è spuntato fuori un “tesoretto” nascosto da 20 milioni di euro che potrebbe bastare per erogare dei voucher da 200 a 500 euro, in base all’Isee, a tutte le persone che stanno affrontando o affronteranno un percorso di sostegno con psicologi o psichiatri, in seguito agli strascichi che la pandemia ha lasciato a livello emotivo. Secondo l’Ordine degli Psicologi 8 italiani su 10 hanno sviluppato un malessere psicologico e 2 su 10 presentano disturbi mentali in senso stretto.

Il sussidio sosterrà chi soffre di problemi come depressione, ansia, insonnia, attacchi di panico riscontrati da un medico curante nel periodo di pandemia ma anche precedenti. Un successivo provvedimento attuativo chiarirà ogni requisito necessario per accedere al beneficio. Occorre infatti ancora l’approvazione del Parlamento e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma appare scontato che il primo criterio sarà il reddito: single o famiglie con maggiori risorse economiche riceveranno un importo minore, buono giusto per un paio di sedute. L’orientamento è riproporre le suddivisioni reddituali previste per l’assegno unico e universale 2022.