Covid, Vittoria e Comiso a grandi passi verso la zona rossa

Vittoria - La provincia di Ragusa in un mese ha registrato un’impennata dei contagi non indifferente, diventando tra le province con il numero più alto di casi. A conti fatti nel Ragusano ci sono oggi 2.520 casi di positività complessivi, di cui 2.406 in isolamento domiciliare. A destare maggiore preoccupazione è Vittoria e Comiso, dove si contano numeri sempre più alti che superano i parametri regionali, a tal punto da essere indicate come possibili zone rosse.

Ecco i numeri dei casi noti di positività al Covid 19 attualmente in isolamento domiciliare, suddivisi per comune: • Acate 45 • Chiaramonte G. 25 • Comiso 342 • Giarratana 6 • Ispica 77 • Modica 208 • Monterosso Almo 1 • Pozzallo 98 • Ragusa 347 • Santa Croce Camerina 80 • Scicli 91 • Vittoria 1086. Sono 3 le persone decedute nelle ultime 24 ore. La maggior parte risulta non vaccinata come gran parte delle ultime vittime. Sono in tutto 90 le persone ricoverate nei vari ospedali della provincia iblea. Sessanta le persone ricoverate al Giovanni Paolo II di Ragusa (di cui 10 le persone in terapia intensiva). All’ospedale Maggiore di Modica ci sono 8 persone in Malattie infettive. Situazione pesante all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove ci sono 22 persone in area Covid. Le persone decedute dall’inizio della pandemia ad oggi sono 305, + 31 rispetto ad un mese fa. Un altro dato che preoccupa è l’impossibilità di tracciamento con i test “fai da te” in libera vendita; in caso di positività anche in assenza di sintomi, l’appello è quello di autodenunciarsi per proteggere le persone con cui si hanno avuto contatti.